Ladispoli, il 25 si inaugura il parco giochi di viale Europa

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa i cittadini che sabato 25 settembre, alle ore 10:30, sarà riaperto il parco giochi di viale Europa, un’area riqualificata ed attrezzata secondo criteri moderni ed inclusivi.

“Nel programma della nostra coalizione – afferma il sindaco Alessandro Grando – avevamo annunciato una serie di interventi per la riqualificazione delle #aree #verdi, per troppo tempo dimenticate e lasciate nel degrado. Grazie all’ottimo lavoro svolto dall’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis e dall’Ufficio Manutenzioni stiamo mantenendo fede agli impegni presi, restituendo alle famiglie di Ladispoli dei parchi gioco riqualificati e sicuri in tutte le zone della città. Sabato 25 settembre taglieremo il nastro dell’area verde di viale Europa, una delle più grandi di Ladispoli, proseguendo sul percorso delle iniziative tese alla valorizzazione dei parchi e dei luoghi di aggregazione. Attraverso un bando di gara i “Giardini Sandro De Simoni” sono stati assegnati ad un operatore economico, che si occuperà della gestione e della valorizzazione dell’area verde, e che ha curato a sue spese tutti i lavori di riqualificazione. Un modello di gestione ambizioso, volto all’ottimizzazione dell’offerta al cittadino attraverso un partenariato tra pubblico e privato. E’ bene ricordare che i giardini resteranno sempre #pubblici ed #accessibili. Al loro interno ci saranno anche un #puntoristoro, nuovi giochi ed attrazioni che saranno curate dal privato. Invitiamo tutti i cittadini, nel rispetto delle norme anti covid vigenti, a partecipare alla festa per la riapertura dei #Giardini Sandro De Simoni”.