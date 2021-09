La Cop-giovani: per parlare fuori dal coro

Il momento è finalmente arrivato. Dal 28 al 30 settembre prossimi si riuniranno a Milano circa 400 giovani — due per ognuno dei 197 Paesi aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici — per elaborare proposte concrete nel contrasto alla crisi climatica mondiale.

L’evento — intitolato Youth4Climate: driving ambition, ma più comunemente noto come Cop-giovani — sarà parte integrante delle negoziazioni nella 26ma Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, già a partire dalla Pre Cop26 prevista a Milano nei giorni immediatamente successivi. Dunque per la prima volta nella storia, le trattative mondiali per la definizione di una comune politica contro i cambiamenti climatici saranno influenzate dalle proposte di quelle generazioni che questa crisi mette più seriamente a rischio. Un passaggio decisivo, promosso dalla presidenza italiana della Cop26 Milano-Glasgow, che ha avuto se non altri il merito di sottrarre i giovani dal “ghetto” delle proteste scolastiche per riconoscere finalmente loro la dignità di “parte” in causa (Cop significa appunto Conferenza delle Parti) nella drammatica crisi climatica alla quale li abbiamo costretti.

I primi due giorni di Milano saranno dedicati a lavori di gruppo su quattro temi principali: favorire la partecipazione dei giovani nei processi decisionali; coniugare la ripresa economica dalla pandemia con l’attuazione degli obiettivi dell’Accordo di Parigi; promuovere il ruolo degli attori non-governativi nella lotta al cambiamento climatico; costruire una società più consapevole della crisi in atto.

Il documento finale verrà adottato il 30 settembre e conterrà le proposte e le raccomandazioni elaborate su questi temi dai giovani, i quali avranno poi l’opportunità di esporre e dibattere ogni argomento direttamente con i ministri che condurranno le negoziazioni delle settimane successive.

C’è il rischio concreto che i governi accolgano questa novità come un esercizio di scuola da sviluppare all’insegna del “politically correct”. Ma la verità è che in oltre trent’anni di trattative, i Paesi che questi governi rappresentano non hanno saputo produrre un solo risultato apprezzabile lasciando che i gas clima-alteranti continuassero a crescere fino a compromettere il futuro dei ragazzi che oggi dovranno ascoltare. Quindi al di là di ogni atteggiamento di circostanza, questo passaggio delle Nazioni Unite è chiamato a consegnarci almeno tre risultati importanti: innanzitutto quello di portare una voce critica e indipendente all’interno dei negoziati sempre troppo condizionati dall’urgenza dei governi di difendere il proprio sistema economico anche se a discapito dell’ecosistema. I nostri ragazzi sono freschi, concreti e totalmente privi di sovrastrutture economiche. Come Papa Francesco fece nel 2015 con la lettera enciclica Laudato si’, arriveranno a Milano e a Glasgow con un autentico interesse verso il bene della loro generazione che coincide perfettamente con il bene comune dell’intera umanità; un secondo risultato sarà quello di dimostrare al mondo che i giovani sono tutt’altro che sprovveduti rispetto a questi temi. Sanno infatti molto bene cosa stanno rischiando, così come interpretano ogni dato attraverso quella innata visione globale che gli proviene dall’essere nativi digitali e figli dell’era di Internet. Un passo avanti questo, nell’evoluzione della civiltà, che certo non mancherà di mostrare il suo peso. Infine i giovani potranno dimostrare che le loro competenze possono essere davvero preziose in molti settori strategici della lotta al cambiamento climatico. Basti pensare alla loro importanza nel settore dell’innovazione per lo sviluppo sostenibile. Certo il cammino dei giovani non sarà né facile né breve, ma quello della Cop26 è un passaggio fondamentale che andava fatto per aprire prospettive davvero nuove nella lotta al riscaldamento globale.

PIERLUIGI SASSI, 21 settembre 2021

(Osservatore Romano)