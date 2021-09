INCONTRO CON RENATO COZZELLA CANDIDATO SINDACO A BRACCIANO, 20 SETTEMBRE 2021

Grande partecipazione ieri sera all’incontro con il candidato sindaco Renato Cozzella.

L’evento si è svolto nello splendido scenario dell’agriturismo La Voltarina, in località Pisciarelli.

Renato Cozzella ha presentato i lavori della giornata introducendo i temi proposti nel programma quali:

la riqualificazione delle aree periferiche

l’attenzione per i temi sociali quali la disabilità, gli spazi per i giovani e la cura degli animali domestici

la rinascita del centro storico e del lungolago e la relativa ripresa di eventi di carattere culturale e turistico

Il candidato Sindaco, emozionato, ha scambiato con i presenti opinioni, raccolto proposte per il programma e presentato i candidati della squadra: tutti entusiasti per questa sfida, sono in campo con il loro entusiasmo, professionalità e voglia di lavorare in squadra.

Cozzella, chiudendo l’appuntamento, ha invitato tutti i suoi compagni di viaggio a proseguire nel lavoro di ascolto e dialogo con i cittadini.

Ha concluso annunciando i vari appuntamenti della campagna elettorale, fatta di tanti incontri e condotta fra la gente