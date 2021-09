NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI, COSA FARE IL 20 SETTEMBRE

NATURA, CLIMA, FAKE NEWS, VASCA TATTILE CON ANIMALI, GIOCHI DI RUOLO: UN MENÙ DI STUPORI CON FRASCATI SCIENZA PER BAMBINI E ADULTI

20 settembre – Secondo giorno a Frascati e in tutta Italia per il progetto LEAF ( “heaL thE plAnet’s Future”, cura il futuro del pianeta). Siamo nella settimana Europea dei Ricercatori che culminerà venerdì nella Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici.

ROMA

LABORATORI E GIOCHI

Continua anche oggi la proposta di Isinnova che accoglie gli studenti nella sua Arena di transizione: mobilità a zero emissioni. Pronti a giocare con un laboratorio per elementari e medie, dai 6 ai 14 anni.

Pronti con La ‘scatola di sabbia in realtà aumentata’, anche detta sandbox, si tratta di un kit didattico che permette di visualizzare le forme del rilievo in tre dimensioni e di modificarle in tempo reale. Lo potete scoprire in Modelliamo il paesaggio con le mani!

VISITE NEI CENTRI DI RICERCA

Apis conceptus: tutto ciò che non sapete sulle api lo scoprirete con l’Università Roma Tre e il suo Dipartimento di Scienze. L’insetto più noto e così importante per l’uomo per l’impollinazione delle sue colture, diventa protagonista di una visita nei centri di ricerca.

SCIENCE TRIP

Roma Tre è lieta di accompagnarvi in una Visita guidata al Geogarden di Roma Tre.Un viaggio nei millenni: osservare, toccare e scoprire attraverso il racconto della loro formazione numerosi monoliti di rocce provenienti dal Lazio.

SHOW

Grande attesa per lo show di CREA. Cucino quando voglio. Show cooking.La nutrizionista Stefania Ruggeri e il genetista Luigi Cattivellisi metteranno davanti ai fornelli e prepareranno due ricette sane e sostenibili.

ARICCIA

Per godere delle bellezze naturali, c’è la PASSEGGIATA NATURALISTICO SCIENTIFICA AL PARCO CHIGI. Un tempo il parco era una riserva di caccia e oggi è paradiso di biodiversità.

Continua anche oggi la mostra nella ex riserva di caccia e oggi Parco. La flora e la fauna incredibile si mostra per voi in BIODIVERSITÀ ANTICA E MODERNA, TRA GIARDINO VOLTERRA E PARCO CHIGI. Ventotto ettari, non custodisce solo piante ma anche reperti archeologici e manufatti del diciassettesimo secolo. Il Villino Volterra del grande matematico è un orgoglio di Ariccia e se siete della zona non potete perdervelo. Si tratta di un raro esempio di giardino privato d’inizio Novecento.

Parlando sempre di sostenibilità, c’è un mezzo che sta prendendo “piede” tra le città italiane per andare a scuola ed è il Pedibus. Anche Ariccia lo propone con una visita AL CENTRO STORICO DI ARICCIA CON IL PEDIBUS. In piazza di Corte, pronti per “salire a bordo” su un autobus che va a Piedi?

NEMI

Per chi a Nemi vuole approfondire l’archeologia la proposta “classica” sull’Antica Roma è Alla scoperta delle navi di Caligola. Assieme al gruppo archeologico G.A.A.LN.A. in collaborazione con il Comune di Nemi svolgerà una visita guidata al Museo delle Navi Romane. Avrete l’occasione di scoprire le più grandi navi romane mai rinvenute e in esposizione ci sono i marmi, i bronzi e le terrecotte che le decoravano.

Volete fare una passeggiata accompagnati da musica? I Vicoli del borgo di Nemi con “Nemi: storia e tradizioni” si vestono di festa, e la visita storica sarà immersiva e suggestiva con le danze del gruppo “Terra Nemorense”. Il gusto delle famose fragoline di Nemi, protagoniste di varie ricette locali, come le tartine con crema e fragole ed il caratteristico liquore fragolino, saranno la ricompensa delle vostre fatiche della camminata.

Il viaggio tra tradizione ed innovazione è la mostra di Nemi per questa settimana scientifica. All’interno dell’androne di Palazzo Ruspoli, una mostra per parlare del tema del viaggio dal Grand Tour ai tempi moderni, attraverso i luoghi più suggestivi dei Castelli Romani. Tra le curiosità che attendono i visitatori c’è la biocarrozza prodotta dal polo di ricerca della Sapienza Pomos

GROTTAFERRATA

LABORATORI E GIOCHI

Climate Change: a youth road map. È quello che attende Grottaferrata a Villa Cavalletti. Giovani e giovanissimi assieme ad esperti. Parlare di clima in una tavola rotonda finalizzando degli obiettivi. È il lavoro che ha imbastito Giornalisti nell’Erba che da sempre punta a dar voce a chi di solito sulla questione non viene chiamato in causa: le nuove generazioni, le vittime ambientali delle scelte delle generazioni precedenti.

FRASCATI

LABORATORI E GIOCHI

Nel cuore di Frascati, al Mercato Coperto, è l’occasione di conoscere tutti i segreti della botanica. Adattamenti, interazioni, “spostamenti”. Altro che “vegetare”, il mondo vegetale è super attivo e con Espressionismo Verde verrà svelato.

Mentre per chi preferisce le onde del mare, il mercato coperto offre Bycatch…by night! Laboratorio tattile di biologia marina. Una lezione sul blu, con animali vivi da toccare!

Alle Scuderie Aldobrandini, al mattino, gli amanti della chimica troveranno esperimenti coinvolgenti con Molecole & Co. Una lezione-spettacolo di chimica a cura dei divulgatori scientifici di LUDIS.

Mentre alle Scuderie, ESA (l’agenzia spaziale europea) vi parla della Terra con Earth in a Bubble

G.Eco, sempre alle Scuderie vi porta nel suo immersivo laboratorio gigante, Terra! Il pianeta del tesoro!

Il segreto di Ada… si proprio lei, Ada Lovelace Byron, matematica inglese figlia del poeta Lord Byron e prima informatica dell’era moderna. A cura di Claudia Bianchi, Associazione Logon, l’appuntamento è alle 17, al Mercato Coperto.

SHOW

Tutte le fake news sugli animali vi aspettano sempre al Mercato coperto di Frascati con Bufale Bestiali – Perché gli animali non sono quelli che crediamo. Ci sarà proprio l’autore del libro, Graziano Ciocca, biologo e divulgatore scientifico, assieme all’illustratore Lorenzo De Felici, che realizzerà un disegno a tema in tempo reale.

WEBINAR E GIOCHI ONLINE

Al via anche il primo appuntamento di IFO – Istituto nazionale tumori Regina Elena e Istituto dermatologico San Gallicano – IRCCS – , dal titolo #SCIENZA -Esperti in diretta: Dagli stili di vita sana, alla qualità di vita del paziente oncologico e dermatologico. L’appuntamento è nel pomeriggio, dalle 15.

Una tre giorni per far “parlare le rocce”. Tutte le curiosità sulla geologia potete chiederle a loro, ai ricercatori. Parola ai geologi, lunedì 20 settembre sarà Paolo Ballato il protagonista dell’evento, si comincia con “Il mondo con gli occhi di un geologo”.

Online, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro porterà le scolaresche nel mondo sorprendente dei microbi, sfatando alcuni cliché: benvenuti a Micropolis Non tutti i microbi vengono per nuocere.

Dalle 21 Dungeons, Dragons & Researchers. Un gioco di ruolo online, curato da dei leader del settore: l’associazione Il salotto di Giano. La storia è in piena sintonia col tema LEAF. Indossate il camice e controllate le bande del wifi!

Un matematico a spasso, dalle 21 con il docente Roberto Ferretti siete pronti ad una lettura di ciò che ci circonda con le lenti della matematica?

Primo di un ciclo di incontri dal titolo L’esplorazione umana dalla Terra allo spazio. Roma Tre affronterà lunedì 20 settembre il tema degli orizzonti e di come allargare il mondo conosciuto.

Gli amanti dell’arte possono rivivere le fasi del restauro di un grande progetto Piscina Arte Aperta: museo ecologico e restauro. Si tratta di un walk the talk, strutturato come un’intervista multidisciplinare tra una restauratrice, una storica dell’arte e i curatori del progetto pilota di protezione e cura del patrimonio del Museo di arte contemporanea all’aperto Piscina Arte Aperta (P.A.A.), dove l’arte dialoga con il suo contesto pubblico e ambientale sin dal 1991.

Fondazione Umberto Veronesi propone un focus sull’inquinamento atmosferico e il particolato: Io Vivo Sano – Inquinamento e Salute

Il tema dell’agricoltura entra abbondantemente nella Notte Europea dei ricercatori. Con Università degli Studi Roma Tre si parla di tecnologia applicata con La Robotica nell’Agricoltura di Precisione.

POTENZA

MOSTRE

Al Museo Provinciale di Potenza, Parimpari vi porta nel mondo della scuola con Segni e disegni matematici in una mostra realizzata coi lavori dei ragazzi.

ISOLA DEL LIRI

SHOW

A Isola del Liri, al Teatro Stabile Costanzo Costantini c’è Giustiniano Nicolucci. L’uomo, lo scienziato, la città. Uno spettacolo per conoscere un grande scienziato e antropologo di fama internazionale. Docente all’Università di Napoli e fondatore della scuola italiana di antropologia e del Museo di Antropologia della città partenopea.

CARBONIA

L’azienda Sotacarbo, esperta di energia ed efficientamento propone, adatto per le scuole superiori alle prese con concetti difficili da rendere “facili”, Sotaenergy house.

