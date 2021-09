Un murale per ricordare Giorgio, 15 anni, morto di tumore nella Taranto dell’Ilva

A realizzare il murale lo street-artist napoletano Jorit all’anagrafe Ciro Cerullo

A 15 anni morire di tumore è impensabile, ma purtroppo a Taranto succede e non si può restare indifferenti:

sulla facciata di un palazzo infatti è comparso il viso di Giorgio di Ponzio, l’adolescente morto nel gennaio del 2019 per un sarcoma ai tessuti molli, malattia che i genitori – fondatori dell’associazione Giorgioforever – mettono in relazione alle emissioni dell’ex Ilva.

A realizzare il murale lo street-artist napoletano Jorit (all’anagrafe Ciro Cerullo, classe ‘90), noto per le cicatrici che “vestono” i suoi volti.

“Da Bagnoli a Firenze a Taranto. Insorgiamo. Basta ricatti. Vogliamo salute e lavoro. La nostra vita vale di più dei vostri profitti”.

Questa la scritta a caratteri cubitali nascosta sotto la faccia del bambino. Solitamente infatti Jorit, prima di iniziare il suo lavoro, usa come base una griglia con messaggi di forte impatto sociale.

Salute e ambiente a braccetto con frasi inequivocabili dal grande impatto sociale oltre al richiamo a due articoli della costituzione. L’art.32, ossia il diritto alla salute proprio contro quelle le nubi tossiche che si sprigionano dalle aziende siderurgiche e l’art. 4 dedicato al diritto al lavoro e alle condizioni per rendere effettivo questo diritto.

La reazione dei genitori

Eravamo increduli, poi ci siamo resi conto che era tutto vero” ha confessato Angelo Di Ponzio, il papà di Giorgio, a Cronache Tarantine.

“Mia moglie ha partecipato ad un incontro con gli artisti ed aveva capito che c’era l’intenzione di ricordare nostro figlio, perché Jorit le aveva chiesto delle foto di Giorgio. È nato qualcosa di straordinario e siamo fieri che l’immagine di Giorgio diventi uno dei simboli artistici della città di Taranto. Da vittima dell’inquinamento a simbolo della speranza, grazie a Jorit e all’amministrazione comunale di Taranto che ha promosso questa iniziativa dedicata alla street art”.

Jorit, infatti, è uno dei sedici street artist che stanno animando la 2^ edizione del Festival Taranto Regeneration Urban and Street.

