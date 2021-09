lista Renato Cozzella sindaco di Bracciano: presentazione lunedì 20 Settembre

Lunedì 20 settembre si terrà l’evento di presentazione della nostra lista Renato Cozzella sindaco di Bracciano.

Verrà illustrato il nostro programma e vi presenteremo i nostri candidati consiglieri e i nostri collaboratori.

L’evento avrà inizio alle 17:30 e si svolgerà presso l’agriturismo La Voltarina, in località Pisciarelli, precisamente in via del Tostino 2.

Vi aspettiamo per avere la possibilità di parlarvi della nostra idea per una Bracciano rinnovata.

Avvocato Renato Cozzella Candidato sindaco di Bracciano