INSIEME PER ORIOLO RESTA ANCORA IN ATTESA DI UNA RISPOSTA UFFICIALE SULLA PROPOSTA DI CONFRONTO PUBBLICO

Lunedì 13, dopo la risposta della lista Oriolo Avanti inviataci domenica scorsa, abbiamo dato la nostra disponibilità per la data del 18, da loro proposta, accettando con contentezza la presenza di qualsiasi emittente televisiva e magari anche una diretta facebook,

richiedendo semplicemente di poter svolgere il confronto in uno dei nostri luoghi pubblici (in tal senso per l’ampiezza degli spazi abbiamo ipotizzato Villa Altieri) davanti ai cittadini che vorranno essere presenti. A oggi, giovedì 16, non abbiamo ricevuto ancora nessuna risposta ufficiale.

Stamane abbiamo inviato una nuova mail di sollecito, e restiamo in ogni caso disponibili per valutare qualsiasi data possa essere ritenuta consona. Ribadiamo l’importanza di svolgere il confronto DAVANTI AGLI ORIOLESI, unica condizione che giudichiamo irrinunciabile. Siamo certi che la nostra comunità, come ha sempre dimostrato, possa essere presente nella massima sicurezza, con le accortezze necessarie, permettendo così UNA PARTECIPAZIONE SANA E CONSAPEVOLE dei cittadini.

Confidiamo ancora in una risposta positiva da parte di Oriolo Avanti, in ogni modo, considerando che domenica 26 appare come l’ultima data utile per poter svolgere il confronto, in assenza di risposte il 26 pomeriggio come lista saremo presenti a Villa Altieri mantenendo fino alla fine la speranza della partecipazione dei nostri avversari

INSIEME PER ORIOLO