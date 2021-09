SETTEMBRE ’43, LA SCELTA: LETTURE E TESTIMONIANZE PER RICORDARE L’INIZIO DELLA RESISTENZA

A pochi giorni di distanza dall’anniversario dell’armistizio e dei combattimenti che a Bracciano videro protagonisti Udino Bombieri e i suoi compagni, vogliamo ricordare i fatidici avvenimenti del settembre 1943 attraverso le parole di chi in qui giorni scelse la strada, difficile e impervia, della lotta per la libertà e per un avvenire libero dal fascismo.

Sabato 18 settembre, in Piazza del Comune, a partire dalle ore 17 ripercorreremo i principali eventi del settembre 1943 con l’ausilio di letture e testimonianze: dall’annuncio dell’armistizio alla battaglia per Roma, dall’inizio della campagna di deportazione e sterminio degli ebrei agli eccidi di Boves e Cefalonia.

Chi volesse prender parte all’iniziativa con un proprio contributo può scrivere un messaggio privato in pagina o contattarci all’indirizzo email anpi.quintiliani@gmail.com!

ANPI Bracciano