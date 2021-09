Scienza: il buco dell’ozono ha raggiunto 23 milioni di kmq

Il buco dell’ozono sopra il Polo Sud quest’anno è stato di poco più piccolo di quello dell’anno scorso che, a sua volta è stato tra i più grandi mai segnalati.

Il buco nello strato di ozono sopra il Polo Sud quest’anno è stato di poco più piccolo di quello dell’anno scorso che, a sua volta è stato tra i più grandi mai segnalati. Al momento, l’estensione massima del buco dell’Ozono così come è stata rilevata dai satelliti Sentinel-5P dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è di circa 23 milioni di chilometri quadrati, appena due in meno del dato del 2020.

Si tratta di una superficie più grande del continente antartico. Il buco dell’ozono del 2021 è cresciuto notevolmente nelle ultime due settimane ed è ora più grande del 75% dei buchi dell’ozono in quella fase della stagione dal 1979. Antje Inness, uno scienziato senior dell’ECMWF, ha commentato: “Questa evoluzione dell’ozono è ciò che ci aspetteremmo date le attuali condizioni atmosferiche. I progressi del buco dell’ozono nelle prossime settimane saranno estremamente interessanti”.

Il responsabile della missione Copernicus Sentinel-5P dell’ESA, Claus Zehner, ha aggiunto: “Le misurazioni dell’ozono Sentinel-5P sono un contributo chiave al monitoraggio e alle previsioni globali dell’ozono nell’ambito del programma Copernicus. “Il monitoraggio del buco dell’ozono sopra il Polo Sud deve essere interpretato attentamente poiché le dimensioni, la durata e le concentrazioni di ozono di un singolo buco sono influenzate dai campi di vento locali, o meteorologia, intorno al Polo Sud. Tuttavia, prevediamo la chiusura del buco dell’ozono sul Polo Sud entro il 2050″.

Il Protocollo di Montreal è stato creato nel 1987 per proteggere lo strato di ozono eliminando gradualmente la produzione e il consumo di queste sostanze nocive, che sta lentamente portando al suo recupero.

Alcune delle sostanze dannose per l’ozono emesse dalle attività umane rimangono nella stratosfera per decenni, il che significa che il recupero dello strato di ozono è un processo molto lento e lungo. Il Protocollo di Montreal dimostra la forza dell’impegno internazionale per la protezione del nostro ambiente. I dati satellitari forniscono un buon mezzo per monitorare i cambiamenti dello strato di ozono su scala globale.

Le misurazioni dell’ozono dal satellite Copernicus Sentinel-5P estendono la serie temporale europea iniziata nel 1995 con il Global Ozone Monitoring Experiment (GOM). Questi dati possono essere utilizzati per il monitoraggio delle tendenze a lungo termine e fornire misurazioni dell’ozono solo tre ore dopo il tempo di misurazione al servizio di monitoraggio dell’atmosfera di Copernicus (CAMS), gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per il monitoraggio e la previsione dell’ozono.

(Agi)