“No mask” sale sul bus, aggredisce il conducente e blocca il traffico

L’uomo, un 36enne, è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato e portato in caserma.

Pomeriggio di tensione sulla via Nomentana dove, ieri pomeriggio, un uomo ha bloccato il traffico perché fatto scendere da un autobus. Il motivo? Era senza mascherina. Tutto è iniziato quando il passeggero, un nigeriano di 36 anni, senza mascherina è salito sul mezzo Cotral, partito da Palombara e diretto a Roma.

Una volta entrato, il conducente dell’autobus prima e gli altri utenti a bordo poi, hanno rimproverato il 36enne chiedendo di indossare il dispositivo anti Covid o di scendere. Il 36enne, però, non ha voluto sentire ragioni. Prima ha aggredito l’autista Cotral – poi portato in ospedale in codice giallo – quindi ha danneggiato un pannello del bus. Non soddisfatto, il 36enne ha anche bloccato il traffico sedendosi davanti all’autobus, impedendo di fatto la ripartenza.

Sul posto, allertati, sono così arrivati i carabinieri che hanno bloccato il 36enne, arrestandolo con le accuse di interruzione di pubblico servizio, lesioni personali, danneggiamento, resistenza a incaricato di pubblico servizio.

