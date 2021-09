LIDIA RAVERA il 29 SETTEMBRE alla CASA DELLE DONNE per PERENNI – Quando le over 40 si rimettono in gioco

TORNA A ROMA L’ EVENTO CHE CELEBRA IL CAMBIAMENTO E LA RINASCITA DELLE DONNE DOPO I QUARANTA ANNI

APPUNTAMENTO A ROMA MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE, ALLE 18.30, ALLA CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE

CON LIDIA RAVERA, MARIA CLAUDIA BISCIONE, ADELINA PETRONE, VALENTINA BERTUZZI E SAULA GIUSTO

Mezza età? E’ tempo di re-branding. Dopo il grande successo in Inghilterra, torna per la seconda volta a Roma l’evento che celebra passioni, sfide e rinascite delle donne over 40. Si tratta di “Perenni – Quando le Over 40 si rimettono in gioco”, incontro pubblico in programma mercoledì 29 settembre, alle ore 18.30, presso la Casa Internazionale Delle Donne (Via della Lungara, 19 – ingresso con prenotazione obbligatoria e green pass).

Dopo il successo ottenuto oltremanica, la giornalista Michela Di Carlo, ex firma del quotidiano “La Repubblica” e fondatrice del magazine CrunchyTales.com, porta nella Capitale un format collaudato; un salotto informale in cui le donne over 40 si incontrano, confrontano e raccontano una nuova stagione della vita. Sono le Perennials, quelle che l’imprenditrice americana Gina Pell definisce “curiose e sempre in fiore” o più̀ semplicemente Late Bloomers, donne che non hanno paura di ricominciare e in un’epoca ossessionata dalla fretta si prendono tempo e sbocciano nel corso degli anni.

In compagnia di professioniste del mondo della moda, del benessere, della musica, del cinema e dello sport, Michela invita a scardinare pregiudizi e preconcetti sulla mezza età, celebrando le donne che si rimettono in gioco rivendicando fragilità e fierezza, alla scoperta di nuovi temi e passioni dell’universo femminile legati a una maturità̀ più consapevole ma soprattutto disinvolta.

Il nuovo appuntamento romano, organizzato in collaborazione con la Casa Internazionale Delle Donne e sostenuto da Mitochon Dermocosmetics, sarà introdotto dall’attrice Margherita Di Sauro che interpreterà testi di Nora Ephron, e vedrà protagoniste la scrittrice e giornalista Lidia Ravera, curatrice della Collana “Il Terzo Tempo” (Giunti Editore), la sessuologa Maria Claudia Biscione, il medico estetico e Radioterapista Oncologo Adelina Petrone, la regista e sceneggiatrice Valentina Bertuzzi, e la wine expert e narratrice del gusto, Saula Giusto.

“Il nostro obiettivo è incoraggiare le donne ad abbracciare la mezza età con un atteggiamento positivo”, spiega l’ideatrice dell’evento Michela Di Carlo. “Questa stagione della vita non è l’inizio del declino, come molti pensano, tutt’altro: è il momento del privilegio e dell’opportunità. I nostri incontri promuovono il women-empowerment e coinvolgono professioniste in diversi settori e diversi background, invitandole a parlare di problemi, soluzioni, sconfitte e successi con l’obiettivo di combattere l’ageismo imperante e trovare insieme un modo più esaltante di vivere questa stagione della vita, al di là dei luoghi comuni”.

“Siamo entusiasti di collaborare con CrunchyTales.com e sostenere questo progetto perché da sempre il nostro impegno è quello di promuovere una bellezza reale e non stereotipata; crediamo infatti che il fascino non sia una questione legata all’età”, spiega Ettore Federici, CEO e fondatore di Mitochon Dermocosmetics, la startup Italiana impegnata nel campo cosmeceutico. “Vogliamo essere vicini all’universo femminile over 40 con una gamma completa di prodotti dalla formula brevettata e innovativa, che va incontro a chi non vuole sembrare più giovane a tutti i costi, ma semplicemente esaltare la propria bellezza naturale”.

Seguirà dibattito con il pubblico

Biglietti solo via Eventbrite al seguente link (costo 6.00 Euro):

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-perenni-quando-le-over-40-si-rimettono-in-gioco-167996045695

INGRESSO RISERVATO AI SOLI PORTATORI DI GREEN PASS

PER CONTATTI: info@crunchytales.com

Michela Di Carlo