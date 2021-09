Incendi, il bilancio (e non solo) al Salone internazionale dell’Emergenza

Nuovo record negativo sul fronte degli incendi in Italia nel 2021: dal gennaio scorso ad oggi, nel nostro Paese sono andati in fumo ben 1.552,72 chilometri quadrati di boschi, foreste e campagne. E’ come se il fuoco avesse distrutto la superficie totale di Roma e Parma, oppure sette volte l’Isola d’Elba o quasi un decimo dell’estensione di tutti i Parchi nazionali italiani. E’ stato battuto così il precedente anno nero per i roghi in Italia, che nel 2017 aveva visto in fiamme oltre 1.418 kmq. E’ quanto emerge dagli ultimi dati aggiornati dell’EFFIS, il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi della Commissione UE. Il nostro Paese quest’anno è ancora al primo posto nella classifica europea delle aree bruciate, seguito da Grecia (1.282 kmq), Spagna (773 kmq), Francia (303 kmq) e Portogallo (244 kmq). Il primo bilancio sulle attività di questa rovente stagione sul fronte della lotta agli incendi sarà tracciato nell’ambito di “REAS 2021”, ventesima edizione del Salone internazionale dell’Emergenza, che si svolgerà dall’8 al 10 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia). Sabato 9 ottobre, è infatti prevista la tavola rotonda “Campagna antincendio boschivo estiva 2021: un’esperienza da ricordare”, organizzata dalla rivista “La Protezione Civile italiana” e che vedrà la partecipazione del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi, e di rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, delle Regioni, dell’ANCI e delle associazioni di volontariato.

“Siamo lieti di ospitare ancora una volta durante il salone REAS il tradizionale appuntamento dedicato alle attività antincendio boschive nel nostro Paese, tanto più a conclusione di un’estate nuovamente drammatica sul fronte degli incendi”, ha dichiarato il direttore del Centro Fiera, Ezio Zorzi. “Quest’anno la nostra manifestazione, dopo il rinvio dell’edizione 2020 a causa della pandemia, torna a proporsi come l’appuntamento nazionale leader per i settori dell’emergenza, della protezione civile, del primo soccorso e dell’antincendio. Naturalmente, anche grazie alle partnership con l’Hannover Fairs International GmbH e con la fiera specializzata leader a livello mondiale Interschutz, guardiamo sempre all’internazionalizzazione come chiave di ulteriore crescita e sviluppo”.

Il “REAS 2021” occuperà 8 padiglioni del Centro Fiera di Montichiari e vedrà la presenza di circa 180 espositori per una superficie espositiva totale di 20mila metri quadrati. Le nuove sfide nella gestione dell’emergenza faranno da filo conduttore a questa edizione del ventennale della manifestazione. Fattori chiave saranno l’evoluzione tecnologica, gli adeguamenti normativi e la necessità di definire standard di intervento sempre più accurati. “REAS 2021” offrirà dunque un’occasione di confronto con le migliori realtà produttive e commerciali del comparto, grazie ad una platea di migliaia di operatori e volontari provenienti da tutta Italia alla ricerca delle principali novità che offre il mercato. Presso il Centro Congressi, è anche previsto un articolato programma di seminari, conferenze e convegni, che consentirà agli operatori del settore di perfezionare la loro formazione e di aggiornarsi sui sistemi e le tecnologie più recenti.