Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 15 settembre 2021

Sette nuovi positivi al Coronavirus a Roma in più, rispetto i dati di martedì. Nel bollettino del Covid di oggi, 15 settembre, nella Capitale si segnalano così 222, contro i 215 di ieri. Complessivamente, nel Lazio, su 12.501 tamponi molecolari e 13.206 tamponi antigenici per un totale di 25.707 tamponi, si registrano 371 nuovi casi positivi, ossia 45 in più in un giorno.

Un andamento che conferma la curva di sette giorni fa, infatti rispetto a mercoledì 8 settembre si segnala solamente un caso in meno in tutta la regione. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano sei decessi e 771 guariti. Migliora la situazione negli ospedali: sono 439 i ricoverati (-9) e 59 i pazienti nelle terapie intensive (-3).

Stando ai dati aggiornati, sono 11.842 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 439 ricoverati, 59 in terapia intensiva e 11.344 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 359.561 e i morti 8.585, su un totale di 379.988 casi esaminati.

I casi Covid a Roma del 15 settembre

* Asl Roma 1: 82 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 2: 104 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi.

* Asl Roma 3: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I contagi nelle altre province di Roma

* Asl Roma 4: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 6: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 83 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

(RomaToday)