SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA MUNICIPIO XIV: SOLO UN IMPEGNO STRAORDINARIO PER LE ZONE DI EDILIZIA PUBBLICA POPOLARE PUÒ BATTERE LA DISEGUAGLIANZA.

Il primo atto della nuova amministrazione dovrà essere l’immediata costituzione di un tavolo istituzionale promosso dal municipio XIV sugli ambiti ERP Primavalle, Quartaccio e Bastogi, Torrevecchia che coinvolga tutti i soggetti interessati –
Regione, Comune, ATER, Regione, le Università di Roma, ed anche Sindacati, Terzo Settore, Associazioni – per progettare e coordinare un pacchetto di interventi forti sui seguenti obiettivi, da affidare ad una Cabina di Regia comune.
- RESTITUZIONE ALLA CITTADINANZA DI TUTTI GLI SPAZI DI PROPRIETA’ PUBBLICA, SUPERANDO IL PRINCIPIO VELLEITARIO DEL “MERCATO” PALESEMENTE FALLITO IN QUESTI ANNI CONSIDERANDO LO SCARSO UTILIZZO E L’ULTERIORE DEGRADO DELLA MAGGIOR PARTE DEGLI IMMOBILI E DEGLI SPAZI.
- RILANCIO DEL RUOLO DEL “PUBBLICO” AUMENTANDO LA GESTIONE DIRETTA, CON INTERNALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI PIU’ IMPORTANTI ED ASSUNZIONI DI PERSONALE, E RIDUCENDO BANDI E AFFIDAMENTI ESTERNI AI SERVIZI SECONDARI.
- STANZIAMENTO DI RISORSE AGGIUNTIVE REPERITE ANCHE CON LA TASSAZIONE DELLA GRANDE RENDITA URBANA, DA SUDDIVIDERE TRA I BILANCI DELLE DIVERSE ISTITUZIONI COINVOLTE IN RELAZIONE AI DIVERSI INTERVENTI.
- PIANO DI RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI UTILIZZANDO ANCHE IL BONUS DEL 110%, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AL DECORO DEGLI EDIFICI, COMPRENDENDO GLI SPAZI ESTERNI E LE AREE VERDI PER LE QUALI VA REALIZZATO UN PROGETTO DI CURA E UTILIZZO A LUNGA SCADENZA.
- CREAZIONE DI UN CENTRO CIVICO IN OGNI INSEDIAMENTO COME PUNTO DI RIFERIMENTO, PROTEZIONE, SOSTEGNO, ANCHE CON L’ APERTURA DI SPORTELLI DI SERVIZIO AFFIDATI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO, INTERVENENDO DIRETTAMENTE SULLE SOFFERENZE NEI SETTORI DELLA SANITA’, FORMAZIONE, AVVIAMENTO AL LAVORO, DECLINANDO IL TUTTO NELLA PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLA QUESTIONE DI GENERE.
- CREAZIONE DI UN CENTRO DI CULTURA ARTE E SPETTACOLO IN OGNI INSEDIAMENTO, APERTO ALLA ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO CON FINALITA’ AGGREGATIVE PRIORITARIAMENTE INDIRIZZATE ALLE GIOVANI GENERAZIONI.
- SPERIMENTAZIONE DI FORME DI UTILIZZO COMUNE DEI LOCALI SIA PER ABITAZIONE (COHOUSING) SIA PER LAVORO (COWORKING).
- RISTRUTTURAZIONE DELLE SCUOLE PROSSIME AGLI INSEDIAMENTI, PER COMBATTERE L’ABBANDONO SCOLASTICO E LA DISEGUAGLIANZA FORMATIVA IN BASE AL CETO E CONSENTIRNE L’ APERTURA AD ALTRE FUNZIONI CULTURALI E SOCIALI.
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA MUNICIPIO XIV