La lista Sinistra Civica Ecologista per elezioni comunali a Roma, i candidati a sostegno di Gualtieri

La lista “ecosocialista” a sostegno di Roberto Gualtieri sindaco di Roma alle prossime elezioni comunali di Roma del 3 e del 4 ottobre. La compongono Mdp -Articolo 1, il movimento Liberare Roma, Sinistra Italiana e Sinistra x Roma. Tra i candidati esponenti dei partiti ma anche delle realtà sociali della città.

Sinistra Civica Ecologista è una delle sette liste che sostengono la corsa al Campidoglio di Roberto Gualtieri. È una delle due liste, insieme a Roma Futura, della sinistra all’interno dell’ampio campo di forze che supportano il candidato del Partito Democratico.

Alla lista “ecosocialista”, hanno aderito diverse sigle della sinistra e realtà cittadine. La rappresentante dei bersaniani di Articolo 1 è Roberta Agostini, capolista, già parlamentare e consigliera comunale del PDS in Campidoglio. Per il movimento Liberare Roma – progetto promosso dal minisindaco dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri e dall’europarlamentare Massimiliano Smeriglio – c’è Alessandro Luparelli, attivista del CSOA Spartaco e di Cinecittà Bene Comune, e Michela Cicculli. Sinistra Italiana, invece, candida Marilena Grassadonia, attivista della comunità LGBT+. Sinistra x Roma punta su Giuseppe Libutti, avvocato molto attivo sui temi delle occupazioni e della delibera 140 sugli spazi occupati. Sono diciannove le donne in lista.

Ecco l’elenco dei candidati della lista Sinistra civica ecologista

Agostini Roberta Cicculli Michela Grassadonia Marilena Libutti Giuseppe Perrone Fabio Abrusci Michele Angelini Federica Arrigo Giulia Balducci Paola Barros Paolo Capurso Antonella Caroselli Stefano Carrozzi Maurizio Castellani Mauro Cesaretti Annamaria Coccia Luca De Chiara Teresa D’Elia FIoriana D’Ortenzio Marina Padda Fabio Falzone Andrea Frattarelli Maurizio Giorgi Roberto Glejeses Maria Luisa Innocenti Marco Leuci Flavia Lufrangi Franco Luparelli Alessandro Mameli Riccardo Mancini Luca Manzo Monia Marchese Alessandra Marianello Daniela Martinelli Carlo Dario Mazzanti Nadia Muscaridola Linda Nascia Leopoldo Papini Ehsabetta Quintiliani Antonio Ricci Michelangelo Rocchi Roberto Rocci Stefano Ruggeri Gian Luca Ruzza Pasquale Sapia Franco Antonio Sterpetti Patrizia Vidali Roberto Zinna Giancarla

continua su: https://www.fanpage.it/roma/la-lista-sinistra-civica-ecologista-per-elezioni-comunali-a-roma-i-candidati-a-sostegno-di-gualtieri/

https://www.fanpage.it/