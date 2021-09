Asl Roma 4 Inizia mercoledì 15 il monitoraggio covid 19 nelle scuole

Mercoledì 15 Settembre la Asl Roma 4 partirà con il monitoraggio nazionale nelle scuole dei 4 distretti. Le scuole sentinella che hanno aderito sono pronte per ricevere domattina il personale sanitario della Asl Roma 4.

Le fasce di età interessate sono quelle dei bambini delle scuole medie ed elementari.

Come avverrà la somministrazione dei tamponi?

I test scelti sono i lollisponge salivari, dei tamponi con un bastoncino che possono essere tenuti in bocca dal bambino come un lecca lecca. Dopo la raccolta, tamponi saranno processati in laboratorio come molecolari.

In partenza, sarà il personale sanitario della Roma 4 a guidare alunni e insegnanti, mentre più avanti, con l’aiuto di un video tutorial la somministrazione del campione potrà essere eseguita a casa in autonomia.

Un augurio per un anno scolastico a tutti i ragazzi, lavoriamo tutti insieme per una scuola sicura e serena.

Uff. Stampa ASL Roma 4