Ariccia protagonista nella Notte europea dei ricercatori

Tutto è pronto ad Ariccia per la Notte Europea dei ricercatori in programma venerdì 24 settembre. Una manifestazione, promossa da Frascati Scienza, che vedrà l’organizzazione di numerosi eventi dislocati in diversi punti della città. Tanti gli appuntamenti in programma, aperti al mondo della scuola e alla cittadinanza, che animeranno Ariccia da domenica 19 settembre a sabato 25 settembre. La giornata clou è fissata per il 24 settembre con una serie di appuntamenti imperdibili che potranno essere seguiti in diretta su Facebook e Youtube. Soddisfatto il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli: “Nel programma di quest’anno – sottolinea il Sindaco- gli eventi non saranno concentrati in una sola location ma saranno organizzati in più punti della città proprio per consentire a tutti di poter partecipare. Gli obiettivi che ci siamo posti, infatti, riguardano soprattutto l’aumento della consapevolezza dei cittadini rispetto all’impatto che la scienza e il lavoro dei ricercatori hanno sulla vita quotidiana. Diversi sono anche i progetti studiati per le scuole con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani a diventare adulti attenti al green e al mantenimento delle biodiversità. Un ringraziamento particolare va alle consigliere delegate Anita Luciano e Irene Falcone, alla dott. Filomena Anna Russo dell’Ufficio Statistica e a tutte le associazioni e società coinvolte per aver aderito e messo in piedi, insieme all’Associazione Frascati Scienza, un cartellone di iniziative di grande interesse”. LEAF, questo è il nome del progetto, un acronimo per heaL thE plAnet’s Future, cura il futuro del pianeta, è finanziato dal programma HORIZON 2020 della Commissione Europea, nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie e dalla Regione Lazio