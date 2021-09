Venerdi 17 Settembre 2021, riparte il cineforum!

Dopo la pausa estiva, riprende il cineforum di Lo Sguardo di Handala.

Ormai giunto alla decima edizione per quanto riguarda Anguillara, questo ciclo ancora una volta attraversa i vari continenti alla ricerca di situazioni che sappiano stimolare la conoscienza di paesi e culture diverse con film che per loro sfortuna non hanno avuto grande diffusione per la non aderenza ai cliché estetici occidentali.

Tra i film della seconda parte ce ne sono diversi che sono stati candidati all’Oscar per i loro paesi, che non avranno effetti speciali eclatanti, ma che raccontano storie di comunità lontane e irraggiungibili, per noi, specialmente ora che i viaggi sono diventati quasi impossibili.

Si riprende il 17 settembre con un film iraniano seguito da uno israeliano, entrambi candidati all’Oscar per poi girare per il mondo passando per il Senegal, il Vietnam, il Guatemala, la Palestina, l’Australia dei Maori, l’India, per finire il viaggio in Corea del Sud.

Tutte le proiezioni sono il venerdi sera alle 20.15 e sono precedute da una breve presentazione sul paese dove è girato il film.

Si ricorda che per le disposizioni anti-Covid è obbligatorio, per entrare in sala, mostrare un green pass valido. Si gradisce anche la prenotazione.

Lo Sguardo di Handala

losguardodihandala.com

losguardodihandala@gmail.com

3383547321