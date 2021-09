ANGUILLARA, APERTURA DELLA SCUOLA “205° CIRCOLO DIDATTICO” DI VIA VERDI

Oggi 13 settembre 2021, alla presenza delle massime autorità dell’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia, è stato inaugurato il Plesso “ 205° Circolo Didattico” di Via Verdi, dopo la sua chiusura e dopo le verifiche degli Organi competenti.

L’Amministrazione, nella persona del Sindaco Angelo Pizzigallo, e la Preside Dott.ssa Paola Di Napoli hanno ringraziato quanti hanno collaborato a vario titolo per ridare una struttura importante ai ragazzi, evitando l’indecenza della struttura struttura provvisoria costituita dai “Containers”.

All’inaugurazione erano presenti anche il Vice Sindaco Paola Fiorucci, Christian Calabrese (Assessore Lavori Pubblici), Danilo Guidi (Assessore Pubblica istruzione), Giovanni Cresca (Consigliere delegato), Cinzia Mazzotta (Consigliere), Arch. Carlo Monda (Responsabile area lavori pubblici) Dott.ssa Simonetta Pricigalli (Responsabile servizi sociali).

Dopo gli onori di casa della Preside Paola Di Napoli, ha preso la parola il Sindaco Angelo Pizzigallo, il quale nella emozione generale, ha manifestato la gioia di poter restituire ai ragazzi e alle loro famiglie, e all’intera Città, l’edificio di Via Verdi completamente ristrutturato e reso nuovamente funzionale e sicuro.

Le parole del Sindaco:

“Un impegno preso e rispettato!

Non è stato semplice ma abbiamo lavorato per garantirvi una sede sicura, efficiente e funzionale, dopo la nefasta esperienza dei containers. Mi preme sottolineare che, in un momento storico di difficoltà come quello che stiamo vivendo, l’Amministrazione ha rivolto la sua attenzione a tutto il mondo della scuola, consapevole del suo ruolo fondamentale per la crescita educativa dei nostri ragazzi”.

Alle 8.15, i ragazzi, nel rispetto delle norme, hanno fatto il loro ingresso a scuola.

L’agone nuovo, presente all’apertura del Plesso, coglie l’occasione per augurare agli Studenti un grosso in bocca a lupo, nella speranza che con lo studio, l’approfondimento e le conoscenze, possano contribuire al miglioramento della Società. La via maestra per noi è quella di

una vera svolta epocale, partendo dalla Scuola e dalla costruzione di una vera Classe Dirigenziale del domani.

Buon lavoro.