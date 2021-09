Scuola, Ariccia, gli auguri del primo cittadino

“Il primo giorno di scuola quest’anno ha tutto un altro sapore. Tornare in aula in presenza sin dall’inizio, dopo più di un anno di didattica a distanza, è il primo vero segnale di normalità. Come Amministrazione abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per garantire la riapertura degli istituti scolastici in piena sicurezza e per agevolare studenti e genitori nell’organizzazione familiare. Sono estremamente contento che i primi segnali di ritorno alla vita pre covid arrivino dalle scuole e dai ragazzi, è sinonimo di voler puntare sul futuro del Paese. A loro, ai più giovani, va il mio augurio di un buon inizio di anno scolastico e la certezza che sapranno dare la giusta spinta al Paese per rialzarsi”. Così in una nota Gianluca Staccoli Sindaco del Comune di Ariccia.