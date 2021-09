COMUNICATO – ORIOLO AVANTI CERCA DI EVITARE IL CONFRONTO E DA CIVICA SI TRASFORMA NELLA LISTA DI FRATELLI D’ITALIA

Non bastassero proposte programmatiche confuse o in antitesi con la storia di Oriolo (ci è capitato anche di leggere uno dei candidati consiglieri auspicare la costruzione di un termovalorizzatore, a proposito, ci chiediamo dove, in Villa? in Faggeta?)

registriamo con sorpresa che, in merito alla nostra proposta di confronto pubblico tra i candidati Sindaco, una tradizione storica della nostra comunità, dopo ben sette giorni dal nostro invito Oriolo Avanti ci risponde proponendo uno spostamento in uno studio televisivo di un’emittente locale, Tele Lazio Nord.

Senza girarci intorno, vogliamo essere chiari: la proposta ci sembra solo un modo per anestetizzare o evitare il confronto. Ribadiamo: siamo disponibili, in qualsiasi luogo, in qualsiasi data e con qualsiasi emittente (anche il 18 come da loro proposto, magari in Villa aggiungiamo noi), purché il confronto SI SVOLGA A ORIOLO, alla presenza della nostra cittadinanza.

Attendiamo ancora, confidando nella saggezza e nel senso di responsabilità altrui. Non vorremmo che la proposta di spostare il confronto sia stata suggerita da fuori, poiché abbiamo saputo che per la prima volta nella storia politica della nostra comunità a presentare la lista avversaria è arrivato addirittura il deputato di Fratelli d’Italia Rotelli. Se la memoria non ci inganna, da quando esiste l’elezione diretta dei Sindaci mai un rappresentante politico aveva avuto un tale privilegio. Ormai è palese: la lista Oriolo Avanti non ha nulla di civico e di oriolese, è una lista partitica di Fratelli d’Italia direttamente collegata alla politica viterbese!

INSIEME PER ORIOLO