Uno spazio per te: primo convegno, Bracciano, 27 Settembre

Con orgoglio annunciamo il primo convegno di “Uno Spazio per te”, il nostro progetto di sostegno psicologico nato a Bracciano nel 2017.

Questo primo appuntamento annuo, che puntiamo a far diventare una piacevole consuetudine, vuole essere un’opportunità di condivisione delle possibilità di creare sinergie e collaborazioni tra le diverse realtà del territorio finalizzate alla tutela del benessere personale e collettivo.

È per noi un traguardo importante raggiunto tra lacrime e sorrisi, tra momenti difficili e di grande felicità, attraverso percorsi fatti insieme alla comunità.

Sarà una preziosa possibilità di condivisione delle storie che ci hanno fatto crescere insieme in questi tre anni anche come ringraziamento di tutti coloro che hanno creduto in noi e che si sono affidati facendoci entrare in momenti di grande fragilità nella loro vita. Siamo stati, siamo e saremo, onorati di poter accompagnare e sostenere chi ha bisogno con la forza che solo il connubio d’eccellenza tra competenze e cuore può donare.

L’Equipe di Uno Spazio per Te