Sassoli ricorda il presidente del Cile Salvador Allende ucciso dai golpisti fascisti l’11 settembre 1973

Il presidente del Parlamento europeo ha riportato le parole pronunciate dal leader socialista prima della sua morte: “Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi”.

Un omaggio doveroso nel ricordo di un dirigente socialista e convinto difensore della democrazia ucciso dai fascisti.

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha ricordato la figura del presidente cileno Salvatore Allende morto l’11 settembre del 1973 durante il golpe e l’assedio dei militari al Palacio de La Moneda.

Sassoli ha riportato su Twitter un passo dell’ultimo discorso pronunciato da Allende prima della sua morte: “Amici miei, altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che, più prima che poi, si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passera’ l’uomo libero, per una società migliore”.

(Globalist)