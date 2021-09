PROTEZIONE CIVILE E PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA: AIUTARE LA MENTE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE

Uno Spazio per Te

Protezione Civile nasce ufficialmente con l’obiettivo di dotare l’ Italia di un organismo capace di mobilitare e coordinare tutte le risorse nazionali utili ad assicurare assistenza alla popolazione in caso di grave emergenza.

In seguito al terremoto dell’Iripinia dove si erano ravveduti molteplici criticità come quella dei ritardi nel soccorso, la nascita di Protezione Civile è una risposta strutturata ed organizzata nella gestione delle emergenze.

Con la legge n. 225 del 1992 il Dipartimento diventa il punto di raccordo del Servizio Nazionale della Protezione Civile, qualificazione che nel 2018 il Codice della Protezione Civile rafforza e valorizza.

In stretto raccordo con le Regioni e le Province Autonome, elabora e coordina i Piani nazionali per scenari di rischio.

Alla base degli interventi vi è una preparazione capillare degli interventi di prevenzione, gestione delle criticità, pianificazione degli interventi a breve medio e lungo termine.

Protezione Civile interviene e garantisce la tutela del cittadino occupandosi della messa in sicurezza non solamente delle “strutture” ( abitazioni, terreni, ambienti naturali…) ma soprattutto delle persone restituendo loro quella dignità e sicurezza in seguito a eventi catastrofici.

Protezione civile è sempre stata a fianco della popolazione, soprattutto dei più fragili come bambini ed anziani, provvedendo alla loro tutela. Non in ultimo, Protezione Civile guarda al benessere psicologico.

L’aspetto psicologico è determinante durante il momento di emergenza e in seguito all’evento catastrofico.

Nasce così la Psicologia dell’Emergenza con lo scopo di aiutare non solamente la popolazione colpita dall’evento drammatico ma i volontari stessi di Protezione Civile ed altri eventuali operatori coinvolti nelle operazioni di soccorso.

Spesso si pensa che le vittime siano solamente le persone coinvolte nel disastro, ma in realtà sia i volontari che gli altri operatori coinvolti nel soccorso sono vittime stesse dell’emergenza.

Gli psicologi specializzati in quest’area della psicologia strutturano interventi sulla persona singola e sul gruppo, allestendo piani a breve- medio e lungo termine con lo scopo di restituire alla popolazione una qualità di vita migliore.

L’obiettivo della psicologia dell’emergenza è quello di aumentare le capacità di resilienza per fronteggiare le negatività dell’evento drammatico.

I volontari stessi vengono preparati per poter gestire il proprio stress durante i soccorsi e vengono altresì preparati per individuare le persone che necessitano di un sostegno psicologico.

L’obiettivo di Protezione Civile è quello di garantire non solamente l’incolumità fisica della popolazione, ma anche quella psicologica offendo un supporto ed un sostegno concreto con interventi strutturati e calibrati nel rispetto della cultura e del territorio.

Lorenzo Filiberti*, Ilaria Tonelli**

*Dott. Lorenzo Filiberti – Presidente Prociv Arci Narni (Umbria), Presidente dei Revisori dei conti Prociv Arci Nazionale

**Dott.ssa Ilaria Tonelli- Psicologa Clinica, specializzata in psicologia dell’emergenza psicotraumatologia