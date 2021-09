Il Senato polacco (controllato dall’opposizione) boccia la legge sulle emittenti che limitava il pluralismo

Il testo prevedeva che le future licenze per le trasmissioni televisive potessero essere concesse agli stranieri solo se il loro quartier generale si trova nell’area economica europea. Per bloccare emittenti Usa.

La Polonia, già in rotta di collisione con l’Ue per alcune sue leggi approvate e ritenute contro i principi democratici, ha provato a sfidare gli Stati Uniti, ma è tornata sui suoi passi.

Il Senato polacco, controllato dall’opposizione, ha bocciato un controverso emendamento alla legge sulle emittenti, accusato di limitare la libertà di stampa e criticato dagli Stati Uniti.

Il testo prevedeva che le future licenze per le trasmissioni televisive potessero essere concesse agli stranieri solo se il loro quartier generale si trova nell’area economica europea. E appariva designato per prendere di mira l’emittente privata Tvn, parte del gruppo americano Discovery, il cui canale di news Tvn24 ha una linea critica contro il governo di Varsavia.

L’emendamento torna ora alla Camera, che lo aveva approvato il mese scorso. Se otterrà la maggioranza necessaria, verrà inviato al presidente Andrzej Duda per la firma. Duda è vicino al partito di governo Legge e giustizia (Pis) che ha scritto l’emendamento, ma ha già detto di non volerlo promulgare.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken si era recentemente detto “profondamente turbato” per l’emendamento sui media e aveva chiesto a Varsavia di far prova del suo impegno per la democrazia e la libertà di stampa.

(Globalist)