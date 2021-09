CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘CON CONI A TREVIGNANO PER PROMUOVERE VACCINAZIONE E CORRETTI STILI DI VITA’

“La cura del corpo, il mangiar bene e una corretta attività fisica sono tutti aspetti fondamentali nella prevenzione. Iniziative come quella di questa mattina e ringrazio il CONI Lazio per la collaborazione, sono fondamentali per avvicinare le persone il più possibile ai corretti stili di vita”.

Lo ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che questa mattina a Trevignano Romano insieme al Presidente CONI Lazio, Riccardo Viola e il direttore della Asl Roma 4, Cristina Matranga ha preso parte all’evento organizzato dalla Regione Lazio e dal CONI Lazio per la campagna ‘Vaccinati e scendiamo in campo’. Il programma dei prossimi eventi prevede il 18 settembre a Lavinio (Asl Roma 6), il 25 settembre a Civitavecchia (Asl Roma 4), un corner presso il Municipio VIII a Garbatella fino a fine settembre (Asl Roma 2) e il 17 ottobre a Morlupo (Asl Roma 4).

Alessio D’Amato, 12 settembre 2021