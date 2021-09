Bracciano: terza giornata dedicata alla pesca

BRACCIANO, 11 SETTEMBRE 2021. Nella splendida cornice delle rive del lago di Bracciano si è svolta la terza giornata dedicata alla pesca, alle gustosissime fritture di pesce di lago e ai suoi vini del nostro territorio.

Non poteva mancare la parte didattica di presentazione, con grandi Esperti come il Prof. Marco Seminara dell’Università La Sapienza, la Giornalista Econogastonomica Dott.ssa Eleonora Cozzella, Andrea Balestri di Hydra Ricerche con i suoi acquari.

L’incontro è stato introdotto dal Presidente del Consorzio Renato Cozzella e della Sig.ra Maria Grazia de Lucia Presidente FISAR Manziana-lago di Bracciano, che con la sua professionalità entra nel vivo della giornata.

Si inizia con la preparazione-dimostrazione della Zuppa di pesce di lago, a cura dello Chef Andrea Schinelli, le curiosità dei presenti sono state tante e tante sono state le risposte degli Esperti alle domande.

Grande presenza di pubblico, attento e interessato ad assaggiare i prodotti preparati dallo Chef e dai Pescatori della Cooperativa del lago di Bracciano.

Il Parroco di Bracciano Don Piero e alcune persone down venute con lui alla manifestazione hanno fatto la differenza, con il loro entusiasmo e serenità. Un grazie di cuore a tutta l’Associazione e a Don Piero, per lo sforzo e l’impegno che mettono per dare sostegno a queste persone e alle loro Famiglie.

Presenti alla manifestazione, il Sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo, e il Consigliere Regionale On. Devid Porrello.

Un grande ringraziamento va alla Dott.ssa Sira Lucchetti, grande ideatrice e organizzatrice del Progetto, per la tanta passione e professionalità che mette nel lavoro.

APPUNTAMENTO ALLA QUARTA GIORNATA DEL 09 OTTOBRE 2021