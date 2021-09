Trevignano Romano, 11 e 12 settembre:  NaturArte. confermata la sua formula dedicata alla sostenibilità ed al benessere

Un fine settimana da vivere pienamente a Trevignano Romano. 11 e 12 settembre, NaturArte, conferma la sua formula dedicata alla sostenibilità ed al benessere

È un evento da vivere con tutti i sensi: abbiamo immaginato un percorso che parte dallo sport e dal benessere attraverso una serie di discipline, attento alle arti cogliendone bellezza e ritmo, al cibo con una serie di eccellenze del territorio, agli incontri, dibattiti, momenti di condivisione ed ascolto.

Due giorni organizzati per accogliere al meglio adulti e bambini, famiglie che vogliono dedicarsi del tempo: avremo la fortuna di ospitare tanti laboratori, workshop, giochi, incontri.

NaturArte è un evento aggiungiamo anche, da vivere con consapevolezza. Si parla spesso di sostenibilità, ma cosa significa veramente? Fare attenzione all’ambiente, curare il benessere del nostro corpo e del mondo. A piccoli passi ci suggeriranno come gestire in maniera consapevole gli scarti, i rifiuti e gli sprechi. L’energia elettrica che utilizzeremo, sarà prodotta in maniera totalmente sostenibile, grazie alla collaborazione con Archimede, azienda che opera nel settore delle energie rinnovabili.

Dicevamo: benessere. A chi non piacciono i massaggi? Parliamo di discipline per cui a una pressione su un determinato punto del corpo, corrisponde un effetto positivo, sviluppando una risposta a una problematica oppure ad un fastidio.

Viviamo in un territorio splendido, verde, rigoglioso, ricco di fauna e flora, di frutti della terra ed allora è giunto il momento di scoprire le realtà che si occupano di tutela ambientale, di preservare il territorio, di farci divertire con lo sport, di instaurare un dialogo tra la natura e le persone.

E l’arte, una delle forme più nobili di linguaggio che conosciamo, capace di tradurre in segno o suono il senso estetico e trasmettere così emozioni. Installazioni, mostre, dimostrazioni e laboratori per avvicinarci in questi due giorni.

Non mancheranno le letture, i libri, gli scrittori bizzarri, i filosofi, le parole ed i pensieri trasposti in lettere o in testi di canzoni, ma anche quelle che ancora devono trovare una forma.

Vi aspettiamo questo week end per riscrivere una nuova storia, un inizio, piccoli passi tra l’uomo e la natura, tra il pensiero e le nostre passioni, tra il nostro corpo e la nostra mente.

Nelle pagine social di NaturArte, presentiamo l’intero programma delle giornate, tutti gli operatori presenti, le tante sorprese. Ci sembra importante sottolineare che la manifestazione ospiterà anche la Regione Lazio, il CONI e la ASL ROMA 4, la CROCE ROSSA ITALIANA: presidi aperti e gratuiti, dove operatori qualificati saranno a disposizione.

Per non dimenticare nessuno e ricordare tutti, vi invitiamo sabato e domenica a Trevignano Romano.

Per informazioni: naturarteinitinere@gmail.com

Anna Di Giovanni – Presidente Associazione Culturale In Itinere – Organizzatore “NaturArte”