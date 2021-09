Trevignano Film Fest – Evento Speciale: Inferno a New York

Si continua alle 21.30 con la proiezione, in anteprima assoluta in Italia, del film Curveball di Johannes Naber con la presenza in sala del regista tedesco. Curveball è una commedia, presentata in anteprima nella sezione Berlinale Special del 70° Festival di Berlino, basata su una storia vera, che riprende i momenti che precedono la guerra in Iraq. Con gli attentati dell’11 settembre 2001, le inattendibili rivelazioni, fatte da un richiedente asilo iracheno a un esperto di armi biologiche dei servizi segreti tedeschi, relative al possesso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, assumono improvvisamente un’importanza politica mondiale; una lezione satirica su come certe verità “auspicate” possano talvolta sfuggirci di mano.