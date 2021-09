Sondaggi politici elettorali oggi 8 settembre 2021: italiani favorevoli sia al Green Pass che all’obbligatorietà del vaccino. Gli elettori della Lega tra i più convinti

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Gli italiani sono favorevoli sia al Green Pass che all’eventuale obbligatorietà del vaccino e si dicono disposti a fare la terza dose del siero anti-Covid a patto che sia “effettivamente necessario”: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7.

Secondo la rilevazione, infatti, il 74% degli intervistati si dice d’accordo con l’utilizzo del Green Pass per gli spostamenti a lunga percorrenza, la cui obbligatorietà è entrata in vigore dallo scorso 1 settembre, il 22 per cento è in disaccordo, mentre il 4% non ha una opinione in merito.



Anche sull’eventuale obbligatorietà del vaccino anti-Covid la maggior parte degli italiani si dice d’accordo. Il 63%, infatti, è favorevole, il 23 per cento contrario e il 14 per cento non ha un’opinione in merito. In questo caso, però, il dato più sorprendente è forse rappresentato dagli elettori che si dicono d’accordo con l’obbligatorietà del vaccino. Del 63 per cento dei favorevoli, infatti, l’82% è rappresentato da elettori del Pd, ben il 70 per cento da quelli della Lega, il 58 per cento da sostenitori M5S e il 48% da Fratelli d’Italia. Tra i contrari, invece, il 36% è rappresentato da elettori del Movimento 5 Stelle e il 34 per cento da sostenitori di Fdi.



Sulla possibilità di somministrare una terza dose di vaccino anti-Covid il 61% si dice disposto a farla “solo se effettivamente necessario”, il 23 per cento la vorrebbe fare il prima possibile, il 14 per cento non vorrebbe farla, mentre il 2% preferisce non rispondere.



COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

(TPI)