PRESENTAZIONE PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, POTENZIAMENTO E SVILUPPO DEL CENTRO STORIOGRAFICO E SPORTIVO A.M. VIGNA DI VALLE

Si è svolta, giovedì 9 Settembre 2021, presso il Centro Storiografico di Vigna di Valle, la presentazione del nuovo progetto di ristrutturazione e potenziamento e sviluppo del Museo Storico dell’Aeronautica Militare, in vista delle celebrazioni dei 100 anni dell’Aeronautica Militare del 2023.

Sono previsti tanti appuntamenti che ricorderanno quanto l’Aeronautica con tutte le sue forze ha prodotto e sviluppato a difesa dello Stato Italiano, impegnandosi fortemente e con grande capacità ed umanità in azioni umanitarie nel mondo.

Il Comandante Col. Rosario D’Auria ha fatto gli onori di casa presentando la giornata e gli altri conferenzier: il Generale BA Giovanni Adamo, Col. Aniello Corcione, Col. Gerardo Cervone e la Dott.ssa Susanna Ognibene e il Direttore del Museo T. Col. Marcello Majorani.

Emozionante è stata l’introduzione del Generale Giovanni Adamo, che ha valorizzato il ruolo dell’Aeronautica, evidenziando l’orgoglio di appartenenza ed i grandi principi etici e morali che sono fondamentali per l’espletamento delle funzioni a cui l’Aeronautica è chiamata.

Segue la Dott.ssa Susanna Ognibene, che presenta il progetto in maniera chiara ed esaustiva, ricordando meriti acquisiti e ruolo svolti in tutti questi anni dall’Aeronautica, e illustra come sarà proiettato nel futuro il nuovo Centro Storiografico, valorizzando tutto il materiale presente in forme e strutture più moderne ed efficienti. Il progetto sarà diffuso prossimamente dall’Aeronautica, e sarà cura dell’agone dare ampio supporto comunicativo.

Alla Conferenza Stampa hanno partecipato Le Amministrazioni di Trevignano Romano con la Sindaca Claudia Maciucchi, di Bracciano con l’Assessora alla Cultura Claudia Marini, di Anguillara Sabazia con il Sindaco Angelo Pizzigallo, di Manziana con Il Vice Sindaco Massimo Piras, i quali complimentandosi hanno portato il loro saluto e assicurato supporto.

In linea con le moderne esigenze aziendali di brand identity, il Museo avrà un nuovo logo, che lo identificherà univocamente.

:

E’ stato scelto di rendere omaggio al velivolo più iconico della nostra storia, quell’S.55 delle grandi crociere atlantiche, del volo di De Pinedo nelle due Americhe e della missione di Maddalena nell’artico alla ricerca dei naufraghi del dirigibile Italia di Umberto Nobile.

Si allega documento informativo prodotto dall’Aeronautica e messi a disposizione dei presenti per la loro diffusione.