Domani sabato 11 settembre 2021 alla spiaggia Liberamente, un convegno sui “Vitigni Autoctoni” del Territorio; appuntamento alle ore 18,00.

Degustiamo il territorio: Quattro chiacchiere con il Produttore è il format ideato da Momenti Divini in cui si dedicano singole serate alla scoperta di un territorio e di uno o più produttori della stessa zona.

“I vitigni autoctoni e lo stretto legame con il territorio” è il titolo del dibattito organizzato dal Comune di Cerveteri in collaborazione con l’Associazione Culturale MOMENTI DIVINI e con il sostegno di Arsial che avrà luogo sabato 11 settembre 2021 alle 18,00 a Campo di Mare, presso la spiaggia Liberamente.

Sarano protagonisti della serata relatori ed esperti del settore, i quali racconteranno e approfondiranno la storia del territorio, le caratteristiche dei vitigni e tutti gli aspetti del mondo vitivinicolo della zona dei colli ceriti.

Abbiamo un territorio molto esteso e ricco di prodotti locali – afferma il Sindaco Alessio Pascucci – che rendono la nostra cultura enogastronomica sempre in continuo fermento, per questo dobbiamo considerare questo capitale come risorsa per aumentare il turismo locale e permettere ai produttori del nostro territorio di farsi conoscere aprendo le porte delle loro aziende, auspico che questi incontri siano un volano per avvicinare sempre più i cittadini ai produttori locali.

Il cibo ed il vino sono parte integrante del patrimonio culturale italiano e dell’immagine del nostro Paese nel mondo. Il vino non è solo economia è anche poesia, storia e cultura di un Paese – continua Catia Minghi, Ambasciatrice del Bere Doc Italy – in questi incontri si cerca di generare uno storytelling del vino coinvolgente. In questo modo raccontiamo la sua carica territoriale, identitaria, quali caratteri rendono ogni vino unico e diverso da un altro. Con il suo essere un elemento di socializzazione, il vino è un patrimonio di esperienze.

L’evento, sempre ad ingresso gratuito è un’occasione importante oltre che interessante per parlare con convivialità in riva al mare della produzione vinicola del territorio.

Relatore della serata: Catia Minghi, consulente di Momenti Divini, freelance, Donna del Vino del Lazio ed Ambasciatrice del Bere Doc Italy per tutto il Litorale Laziale, Alessia Onorati in rappresentanza dell’azienda Vinicola F.lli Onorati, l’Assessore alle politiche agricole Riccardo Ferri.

Al termine del convegno, Sommelier professionisti di Momenti Divini daranno la possibilità al pubblico intervenuto di degustare i vini delle aziende intervenute, F.lli Onorati e Cantina di Cerveteri.

Comune di Cerveteri