Consorzio del Lago di Bracciano: grandissimo successo di “La Pesca, Antica Tradizione del Lago di Bracciano”

Grandissimo successo per gli eventi gratuiti dedicati a “La Pesca, Antica Tradizione del Lago di Bracciano” organizzati dal Consorzio del Lago di Bracciano e realizzati grazie al contributo della Regione Lazio (PO FEAMP 2014/2020 – Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione).

Gli eventi trascorsi hanno avuto un ottima ricezione, grazie agli sforzi congiunti dei numerosi collaboratori: La Cooperativa pescatori del lago di Bracciano con le sue gustosissime fritture di pesce di lago, la Fiorelli Ricevimenti con un eccellente servizio di catering e una gustosissima cucina di lago, la Fisar Manziana-Lago di Bracciano che ha espresso tutto il suo impegno eno-gastronomico con scelte accurate di vini, il prof. Della Sapienza Marco Seminara che ha condiviso la sua conoscenza tramite il suo seminario sull’ecologia lacustre, l’Hydra Ricerche ed i suoi acquari allestiti all’interno della sala conferenze, la Didattica in Valigia che ha intrattenuto i più piccoli con i suoi laboratori creativi e gli artisti di Granstagno che hanno regalato un ricordo permanente tramite caricature a tema.

Gli eventi non sono ancora finiti e il Consorzio del Lago di Bracciano aspetta ancora la vostra prenotazione al numero 06-99805462, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13. Non perdete questa bellissima occasione per delle degustazioni gratuite in riva al Lago di Bracciano, fatevi sentire!

Consorzio di Bracciano