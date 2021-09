Mtb Santa Marinella Cicli Montanini in gran spolvero nelle gare in Veneto

Il fine settimana di sabato 4 e domenica 5 settembre è stato impegnativo per il settore fuoristrada della Mtb Santa Marinella Cicli Montanini.

Una parte del team è stata impegnata alla Sei Ore del Principe, terza prova del circuito nazionale Endurance Tour disputata a Lonigo in Veneto.

A difendere i colori sociali sono stati Claudio Pellegrini, Gianluca Piermattei e Diego Salerni, rispettivamente secondo tra i master 6, quarto tra i master 5 e decimo tra i master 5 come solitari. Per la gara nella modalità lui&lei, invece, da segnalare la buona performance di Daniela Fedele con Aldo Olivieri a completare il tandem, sostituendo soltanto per questa gara l’esperto Fabio Icuchi.

Sempre dal Veneto sono arrivate altre soddisfazioni con la vittoria di Michele Feltre a Villorba tra i master 7 e il secondo posto alla Cross Country di Meduna di Livenza dove è spiccata l’ottima prestazione di Gianfranco Mariuzzo come vincitore di categoria master 6.

Per gli atleti rimasti a gareggiare nelle altre regioni del Centro Italia, molto bene Pierluigi Stefanini al Trofeo dello Scalatore a Gavorrano in Toscana che è stato tra i protagonisti di un vivace finale di corsa. Nella volata decisiva per ottenere il miglior piazzamento tra i master 6, è stato superato da Stefano Esposti e Stefanini si è dovuto accontentare del secondo posto.

Sempre tra gli stradisti, solo nel Lazio ha gareggiato Cristiano Mastropietro concludendo al 22°posto tra i veterani 1 la Granfondo Città di Subiaco.

Sul corridore Mastropietro si segnala la quarta posizione alla Cronoscalata di Gorga del 29 agosto e non la quinta, come erroneamente riportata nel precedente comunicato stampa redatto dalla scrivente Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini.