Il Green pass sui trasporti locali non è gestibile, dice Giovannini

Il ministro: “L’introduzione del passaporto verde su treni a lunga percorrenza, aerei e navi ha funzionato molto bene”.

“Non si può imporre il cosiddetto green pass anche sul trasporto pubblico locale semplicemente perché dal punto di vista organizzativo non sarebbe gestibile”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ad Agorà su Rai3.

“L’introduzione del green pass su treni a lunga percorrenza, aerei e navi ha funzionato molto bene. Sul trasporto pubblico locale abbiamo ritenuto, assieme alle Regioni, di non introdurlo anche perché sarebbe difficile fare i controlli”, ha spiegato il ministro. Giovannini ha però sottolineato che sono stati stanziati “oltre 600 milioni per potenziare i mezzi pubblici e sono state rafforzate le regole per il riempimento”.

(Agi)