Vetralla ospita il reading Italia-Brasile dei Maritozzi

A poco più di un mese dalla serata di Ronciglione tornano in campo i “Maritozzi”, triade di amici che dal 2012 porta in scena reading teatrali legati allo sport e al mondo che fu. Stavolta i tre (l’avvocato Alessandro Tozzi, il professore delle superiori Antonello Ricci e il giornalista Massimiliano Morelli) replicano “Italia-Brasile e le altre”, amarcord legato a una delle sfide memorabili della nazionale italiana di calcio. Da Paolo Rossi a Sandro Pertini, da Spadolini a Zoff, il racconto ripercorre scampoli di vita italiana nel contesto di una partita di pallone giocata trentanove anni fa. L’appuntamento è fissato per le 18 del 10 settembre a Vetralla, nel giardino di Palazzo Paolocci (via Roma, 41). La casa editrice Ghaleb per l’occasione ha pubblicato anche un libro, tratto proprio dal reading maritozziano. Il volume “Italia-Brasile e le altre” nasce da tre menti “degenerate”, decise a portare sul palco – e anche su carta – una storia conosciuta a menadito da intere generazioni. E’ in vendita a 12 euro, sono 128 pagine da leggere tutte d’un fiato per un amarcord senza eguali.