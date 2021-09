In un anno benzina +18,4%, pari a 308 euro annui

Secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico, tornano a salire i prezzi dei carburanti, che si attestano, in modalità self service, a 1,655 euro al litro per la benzina e a 1,504 euro per il gasolio.

“Dopo la pausa di agosto, che ha salvato i vacanzieri al ritorno dalle ferie, tornano a salire i prezzi dei carburanti. La benzina raggiunge i 1,655 euro al litro, un record dal 29 ottobre 2018, mentre il gasolio tocca il valore massimo dal 3 giugno 2019, quando si attestò a 1.514 euro al litro” denuncia Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Dall’inizio dell’anno, dalla rilevazione del 4 gennaio, un pieno da 50 litri è aumentato di 10 euro e 68 cent per la benzina e di 9 euro e 25 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, del 14,8% e del 14%. Su base annua è pari a una stangata ad autovettura pari a 256 euro all’anno per la benzina e 222 euro per il gasolio” prosegue Dona.

“In un anno, dalla rilevazione del 7 settembre 2020, quando la benzina era pari a 1.398 euro al litro e il gasolio a 1.282 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 12 euro e 84 cent in più per la benzina e 11 euro e 12 cent in più per il gasolio, con un rialzo, rispettivamente, del 18,4% e del 17,4%. Un rincaro che equivale, su base annua, a una mazzata pari a 308 euro all’anno per la benzina e a 267 euro per il gasolio” conclude Dona.