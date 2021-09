Giorgetti abbatte la retorica di Salvini: “Green pass necessario per la ripresa economica”

Il ministro dello Sviluppo economico: “Con la ripresa delle attività economiche dobbiamo garantire condizioni di sicurezza e queste esigono che chi frequenta luoghi affollati”.

Una smentita a tutto tondo dopo giorni e giorni di retorica salviniana. Una Caporetto per Capitan Nutella.

“Con la ripresa delle attività economiche dobbiamo garantire condizioni di sicurezza e queste esigono che chi frequenta luoghi affollati deve dare garanzie di non contagiare nessuno. Quindi il green pass è una misura che va in questa direzione e ne prevedo una ulteriore estensione”.

Cosi il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a margine del Salone del Mobile.

Le crisi aziendali

“Per quanto riguarda la vicenda Giannetti, io spero che ci siano delle possibilità nuove di lavoro e occupazione, più in generale quello che stiamo cercando di fare come governo è quello di creare dei processi per cui le chiusura aziendali non potranno essere evitate ma le procedure con cui queste avvengono siano inserite in un contesto di regole e garanzie per tutti”.

“Tra qualche giorno – ha detto – forniremo una soluzione compatibile per poter tener conto di tutti gli interessi in gioco”.

(Globalist)