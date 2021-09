Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 6 settembre 2021

187 i casi a Roma città, 297 nella regione Lazio

Meno di 200 casi di Coronavirus a Roma città (187), 65 nei Comuni della provincia capitolina e 43 nel resto del territorio regionale.

Sono 295 i casi di SarsCov2 nella regione Lazio alla data di lunedì 6 settembre, come comunicato nel bollettino quotidiano reso noto dalle Aziende Sanitarie Locali. Numeri che tengono conto dei cosiddetti recuperi su un totale di quasi 1500 test eseguiti (fra tamponi molelocolari e test antigenici).

“Su 4485 tamponi molecolari nel Lazio e 10045 test antigenici per un totale di 14530 test, si registrano 295 nuovi casi positivi (-122), 7 i decessi (+5) compresi recuperi, 469 i ricoverati (+20), 64 le terapie intensive (+1) e 310 i guariti – il commento dell’assessora alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 187“.

Coronavirus: bollettino 6 settembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 6 settembre 2021 sono 13967 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 13434 sono in isolamento domiciliare, 469 sono ricoverati non in terapia intensiva, 64 sono ricoverati in terapia intensiva. 8549 sono i pazienti deceduti e 354437 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 376953 casi.

Corovirus a Roma 6 settembre 2021

Asl Roma 1: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 2: 126 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

Asl Roma 3: 23 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Covid19 in provincia di Roma

Asl Roma 4: 6 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 33 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 43 nuovi casi:

Asl di Frosinone: si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 31 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 6 settembre 2021

All’Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati “90 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 di cui 1 in via di dimissione”. Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 585, dell’Istituto per le malattie infettive. “Sono 17 i pazienti ricoverati in terapia intensiva – aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 3090”.

(RomaToday)