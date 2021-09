PRIDE. PD LAZIO-GRUPPO PD PISANA “ADERIAMO AL LAZIO PRIDE DI RIETI”

“Aderiamo all’appuntamento del Lazio Pride di Rieti che si terrà l’11 settembre alle ore 16 in piazza Giuseppe. Una giornata in cui, come recita lo slogan della manifestazione, riportiamo i “diritti al centro”.

Eventi come questo sono molto importanti, soprattutto in un momento storico nel quale corriamo il rischio di tornare indietro e perdere molti dei diritti acquisiti in anni e anni di battaglie. L’11 settembre saremo tutti insieme per continuare a combattere ogni tipo di discriminazione”

Lo scrivono in una nota congiunta il PD Lazio e il gruppo PD della Pisana