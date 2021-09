Montesano aizza i negazionisti: “La libertà va difesa a costo della salute”

L’attore da tempo su posizioni anti-restrizioni è intervenuto telefonicamente alla manifestazione di protesta contro il green pass promossa da Variante Torinese.

Ragionamento semplice: prima la libertà e poi la salute. E pazienza se la ‘libertà di qualcuno significa la morte di qualcun altro, visto che parliamo di malattie infettive che si trasmettono.

Ma ormai uno dei nuovo paladini dei no-mask. No-vax e no green pass non perde più un colpo per dare le sue pillole di (poca) saggezza.

“La libertà va difesa a costo della salute”. Così Enrico Montesano intervenendo telefonicamente alla manifestazione di protesta contro il green pass promossa da Variante Torinese che ha richiamato in piazza un migliaio di persone.

“Basta stare davanti ai pc a scambiarci messaggi, dobbiamo far capire ai vaccinati e non che siamo tutti sulla stessa barca e che questo lasciapassare verde è inutile”, ha detto tra l’altro Montesano.

(Globalist)