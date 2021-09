Marco Crocicchi: messaggio su esclusione delle liste di alcuni candidati sindaci

Sono stato raggiunto durante l’inaugurazione del mio comitato elettorale dalla notizia dell’esclusione delle liste di alcuni candidati sindaci della nostra città dalla competizione elettorale del 3 e del 4 ottobre prossimi,

un fatto molto triste perché priverebbe i nostri cittadini della possibilità di votare avendo a disposizione tutte le opzioni in campo.

La motivazione dell’esclusione consisterebbe in un numero di firme valide a supporto delle rispettive liste inferiore al numero minimo previsto dalla normativa.

Mi chiedo pero’ come sia stato possibile che in una fase così delicata la Segretaria Comunale non sia stata presente e abbia abbandonato l’Ufficio Elettorale del comune al suo destino in una situazione in cui le evoluzioni frutto della pandemia hanno reso il lavoro dei dipendenti nell’interpretazione delle disposizioni di legge ancora più proibitivo. Di questo scempio il Sindaco e la Segretaria Comunale da lui scelta dovranno rendere conto a tutti i cittadini.

Da parte mia esprimo sincera solidarietà ai candidati esclusi e mi auguro che qualora le irregolarità fossero sanabili attraverso gli strumenti legali esistenti, questo possa far riammettere le liste escluse.

Se così dovesse essere accoglieremmo l’eventuale provvedimento di riammissione con favore.

Invito tutti a mantenere la calma e ad abbassare i toni nel rispetto dei ruoli e dell’autonomia degli uffici.

Marco Crocicchi