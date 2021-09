La privatizzazione del Pireo è stata un affare, ma solo per i cinesi, non per i greci

A cinque anni dall’arrivo di Cosco emergono le modalità coloniali di Pechino e i pochi benefici per l’economia locale. Sotto il naso di Bruxelles

In pochi anni ne ha fatto lo scalo più trafficato del Sud Europa, la via d’accesso privilegiata per le merci destinate ai mercati dell’Europa orientale e il punto di smistamento più servito per quelle destinate ai mercati dell’Europa centrale. Non c’è dubbio che col porto del Pireo, acquisito nel 2016 nel pieno della crisi del debito che travolse Atene, la compagnia statale cinese Cosco ci ha saputo fare. Dal punto di vista di Pechino, l’investimento è senz’altro riuscito, per ragioni economiche e per ragioni strategiche. Ma per l’economia e la comunità locale, e più in generale, per lo Stato greco, aver ceduto il controllo di una infrastruttura come il Pireo a una società straniera si è rivelata una mossa azzeccata? A cinque anni dalla privatizzazione è tempo di bilanci.

Premessa: il Pireo non è il primo porto Ue in cui una società statale cinese ha messo radici. Pechino, attraverso le sue Soe (state-owned enterprises), ovvero aziende statali che rispondono dei loro risultati finanziari e operativi direttamente al supremo organo amministrativo della Repubblica Popolare, il Consiglio di Stato, e quindi al Partito Comunista Cinese, ha partecipazioni sparpagliate nei più importanti terminal portuali del Vecchio Continente: a Rotterdam (primo porto d’Europa), Anversa, Zeebrugge, Bilbao, Valencia, Vado Ligure, Dunkirk, Marsiglia, Le Havre, Marsaxlokk, Salonicco. Quello del Pireo è però un caso più unico che raro, perché nessun Paese dell’Ue aveva mai ceduto prima a un investitore estero, per giunta statale, il controllo di un’intera Autorità Portuale (Port Piraeus Authority), e non solo dei singoli terminal.

Ad oggi, l’investimento in Grecia si è rivelato il più importante e strategico nella Belt and Road Initiative, la Nuova Via della Seta nel Vecchio Continente, ovvero quella strategia geoeconomica che mira a entrare nella gestione di infrastrutture portuali, retroportuali o ferroviarie per incrementare traffici commerciali e garantire sempre maggiori sbocchi alle imponenti esportazioni di materie prime, semilavorati e prodotti made in China da cui l’economia del dragone è ancora fortemente dipendente.

A leggere i resoconti fatti dai media di Pechino, la collaborazione sino-greca è stata win-win, con brillanti risultati economici e occupazionali sia sul fronte orientale che su quello occidentale. L’incremento esponenziale dei traffici parla da sé, ed è perciò diventato l’elemento principale della narrativa portata avanti dai sostenitori dell’investimento cinese: nel 2009 il porto movimentava meno di 700mila Teu (unità di misura per i contenitori da 20 piedi), nel 2020 è arrivato a muoverne 5,4 milioni Teu. Oltre il 670% in più. Nell’arco di pochi anni l’obiettivo è sette milioni di Teu ma il traguardo finale è fissato a undici milioni di Teu, ovvero quanto muovono più o meno tutti i porti italiani nel loro insieme.

Nel 2019, anno prima del Covid, l’Autorità Portuale del Pireo (PPA) ha fatturato 149,2 milioni di euro, l’utile ante imposte ha raggiunto i 47,6 milioni di euro e il risultato netto è stato di 35,4 milioni di euro. Numeri importanti ma poca cosa rispetto ai profitti maturati da Cosco grazie al boom di traffici. La società cinese infatti opera nel Pireo in triplice veste: come gestore del porto, come terminalista e soprattutto come compagnia di navigazione e di trasporto merci sulla munifica rotta est-ovest. Alle autorità greche, nel 2020, la Ppa a gestione cinese ha versato la miseria di 1,3 milioni di euro di canone di concessione, più ottocentomila euro di dividendi. Secondo un dossier del think tank tedesco Konrad Adenauer Stiftung (Kas) e dell’Istituto greco per le relazioni economiche internazionali (IIER), la stima prodotta dall’autorità portuale di un valore aggiunto complessivo dello 0,4% del Pil greco nel 2018, pari a poco meno di 900 milioni di euro, è “altamente speculativa e complessa da verificare”.

A fronte delle esigue entrate fiscali, i cittadini dell’area hanno visto crescere a dismisura le navi in arrivo e in uscita dai tre terminal portuali, con conseguenze facilmente intuibili sul piano ambientale. Più container che girano vuol dire anche più tir che attraversano la città, e non sono mancati episodi di accesa protesta e blocchi stradali.

Obiezione: più traffico vuol dire più lavoro per i cittadini greci. Su questo punto la narrazione filocinese e gli studi europei fin qui prodotti iniziano a divergere. Secondo diversi articoli di stampa come il China Daily, l’arrivo di Cosco nel Pireo ha generato circa diecimila posti di lavoro, un numero chiaramente esagerato dal momento che la stessa Cosco li ha quantificati in circa quattromila tra diretti, indiretti e indotto. Anche questi dati però sono da prendere con le pinze: circa il 35% della forza lavoro impiegata nelle riparazioni navali nell’area di Perama, per fare un esempio, sostiene di lavorare in modo occasionale e per nulla continuativo. “In teoria la presenza cinese avrebbe potuto incentivare le aziende a stabilire la loro produzione e i servizi nell’hub del Pireo, creare nuovi posti di lavoro ed estendere i suoi benefici a tutta la regione dell’Attica. Al momento, tutto questo non si è visto”, si legge nel paper di Kas-IIER

Col passare del tempo la società cinese non ha perso tuttavia la voglia di pensare in grande. Nel Masterplan per lo sviluppo del porto ha inserito dei progetti immobiliari e infrastrutturali che non c’erano nei patti del 2016. Un centro commerciale, quattro hotel, un quarto molo per i container necessario per arrivare al traguardo di undici milioni di Teu, un terminal automobilistico, un ampliamento dell’area destinata alle crociere, un altro cantiere per le riparazioni navali accanto a quello già esistente, ma malmesso, di Perama.

Tanto è bastato a chi non digerisce l’ingombrante presenza di Cosco per parlare di nuovo “colonialismo cinese”. La Camera del commercio e dell’industria del Pireo, inizialmente favorevole all’arrivo di Cosco, ha definito il comportamento dell’azienda “neocoloniale” e dannoso per la comunità locale. Alla fine del 2020 il presidente della Camera ha affermato che il tessuto imprenditoriale greco stava diventando “un calderone bollente”. Il capogruppo di maggioranza e presidente della popolare squadra di calcio Olympiakos di recente in un Consiglio comunale ha affermato senza mezzi termini che “sia il Pireo che gli altri comuni costieri non hanno avuto alcun vantaggio dai cinesi”. Altre lamentele sono arrivate dalla Camera di navigazione ellenica, e persino il partito di sinistra Syriza, che ai tempi della cessione esprimeva il premier Alexis Tsipras, ha accusato il colosso cinese di comportarsi come “uno Stato nello Stato”.

Dopo essersi appropriato di più della metà della linea di costa del Pireo, per i greci l’intenzione di Cosco è di fagocitarne tutte le attività, lasciando alle imprese locali ben poche opportunità. L’anno scorso, per dirne una, voleva creare una piattaforma digitale per la gestione e l’amministrazione telematica di tutti i servizi portuali. Un progetto così delicato, vista la materia, da aver sollevato le aspre critiche delle aziende locali contro “il monopolio dei servizi” da parte della società di Pechino. Alla fine il ministero per la Navigazione, per quietare gli animi e porre un freno alla bulimia di Cosco, decise che il progetto per l’Hellenic Port Community System sarebbe stato portato avanti dal Governo greco.

Oltre alle questioni che riguardano salute pubblica e occupazione, ci sono anche aspetti ambientali. Tralasciando l’inquinamento marino e dell’aria, i cittadini del Pireo ancora oggi protestano per un incidente avvenuto a novembre quando, durante alcuni lavori per la costruzione di un secondo molo crocieristico, un cassone si è rovesciato in mare, riversandosi sul fondale intorno all’area del monumento funebre di Temistocle, a 300 metri da una spiaggia frequentata dagli abitanti del posto.

Gli episodi in cui sono emerse frizioni tra cinesi e greci insomma non mancano. E l’aspetto divertente di tutta la faccenda è sugli organi di informazione della Repubblica Popolare non ce n’è minima traccia. Come si evince da un’analisi del capo dell’unità asiatica dell’IIER Plamen Tonchev, chi legge la stampa orientale non sa nulla delle proteste contro il quarto molo container; di quelle contro l’ampliamento dei moli per le crociere; o di quelle per la decisione di Cosco di costruire un nuovo cantiere navale, lasciando al suo amaro destino quello esistente. Ma può leggere tanti resoconti positivi sui reciproci vantaggi ottenuti dalla collaborazione tra Atene e Pechino. ”È evidente – scrive Tonchev – che i media cinesi e greci raccontano storie molto diverse”.

Il progetto appare chiaramene sbilanciato a favore della parte cinese. Anche perché, oltre a quelli di preminente appannaggio di Cosco, c’è una serie di benefici ottenuti da altre imprese di Stato del dragone nel Pireo. Come ricostruisce un policy paper della ricercatrice Francesca Ghiretti per il Robert Schuman Centre, nel 2016 la China State Grid Corporation ha acquisito una partecipazione del 24% nella società pubblica greca di elettricità Public Power Corp. “Nello stesso anno, Shenhua Renewables ha rilevato il 75% dei quattro parchi eolici del Gruppo Copelouzos. Nel 2018 la China Energy Investment Corporation ha avviato una cooperazione con lo stesso Gruppo Copelouzos per lo sviluppo di parchi eolici, con l’obiettivo di espandersi in altri paesi europei”.

Nel novembre del 2019, ricorda poi un rapporto dell’Istituto olandese per le relazioni internazionali Clingendael, Cosco ha acquisito il 60% della Pearl, una compagnia ferroviaria con sede nel Pireo, per sviluppare i traffici su ferro e via mare tra Cina e Paesi dell’est Europa. Poco dopo ha rilevato una partecipazione del 15% del Rail Cargo Terminal-Bilk, un terminal ferroviario di Budapest con una capacità annuale da 230mila Teu. E a fine 2019, ha lanciato il progetto di una nuova rotta commerciale tra Pireo e Rijeka, in Croazia. Dopo la presa del Pireo, insomma, più di dieci grandi imprese del Dragone, gran parte pubbliche, hanno deciso di fare shopping in Grecia e dintorni.

Come scrive il think tank olandese “l’impatto generale sull’economia greca rimane limitato. L’economia greca è stata in cattive acque dalla crisi del 2008”, ma a quanto pare “il successo del Pireo, e la prospettiva di ulteriori rapporti economici, sono troppo importanti per essere ignorati dal Governo greco”. In altre parole, il potere delle grandi compagnie di navigazione di dirottare dove vogliono le proprie navi cariche di merce, aumentando o negando i traffici a loro piacimento, conferisce loro uno strumento di pressione notevole sulle autorità portuali.

L’Europa sembra aver sottovalutato in un primo momento la delicatezza di un accordo che conferiva a un soggetto straniero a controllo statale la gestione di una sua infrastruttura strategica. Nulla da eccepire fino a qualche anno fa. Il cambio di visione c’è stato nel 2019, quando la Commissione all’interno del suo “Strategic Outlook” definì la Cina non solo come un partner e competitor economico, ma pure come “rivale strategico”. Soltanto successivamente ha iniziato a dotarsi di strumenti difensivi come il regolamento sullo screening per gli investimenti esteri. È molto probabile, scrive Clingendael, che il Pireo “abbia giocato un ruolo nel ripensamento della strategia Ue”.

Chiaro: da quando sono arrivati i cinesi al Pireo, Atene spesso si è distinta per aver rotto la posizione unitaria dell’Ue sulle questioni che interessano da vicino Pechino. Nel 2016 il governo greco si oppose a una dichiarazione critica sulla Cina riguardo al Mar Cinese Meridionale, l’anno dopo pose il veto a una risoluzione Onu contro Pechino sul mancato rispetto dei diritti umani, e sempre nel 2017 si oppose a Bruxelles sul meccanismo di screening degli investimenti esteri. Successivamente ha aderito alla piattaforma 16+1, composta da Cina e alcuni Paesi dell’Europa centrorientale, dietro la quale la Commissione Ue ci ha sempre letto il malcelato tentativo di Pechino di rompere l’unità europea.

Secondo Kas e IIER “gli investimenti di Cosco hanno avuto implicazioni geopolitiche che non sono state debitamente misurate fino ad oggi e causano un malcelato disagio tra i partner occidentali della Grecia”. Per Clingendael, gli investimenti portuali “possono rendere il Paese che li riceve economicamente dipendente da chi li realizza, funzionando così da fonte indiretta per esercitare una leva politica”. Come quando negli anni ’80 Pechino minacciò di spostare i suoi traffici da Rotterdam ad Anversa se l’Aja avesse autorizzato la vendita di due sottomarini olandesi a Taiwan.

Riponendo il bilancino dei costi e dei benefici, un aspetto della vicenda appare difficilmente confutabile: il caso del Pireo racconta quanto possa essere avventato per uno Stato cedere una propria infrastruttura strategica a un altro Stato, anche se per interposta impresa a controllo pubblico. Una sottovalutazione che chiama in causa non solo le autorità greche ma anche quelle europee che cinque anni fa nulla ebbero da eccepire. D’altronde, il Pireo rappresenta in un certo senso la somma dei due peccati capitali commessi da Bruxelles nell’ultimo decennio: l’aver steso un tappeto rosso alle imprese sussidiate da Pechino senza preoccuparsi dei danni alla concorrenza nel mercato interno; e l’aver calcato troppo la mano con l’austerità fiscale, senza ponderarne le conseguenze nel lungo periodo.

(Huffpost)