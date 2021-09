Federica Montanucci Sindaco: Domenica alle 17 presentazione pubblica di lista e programma

Presentazione della lista e del programma elettorale di Federica Montanucci, candidata a Sindaca di Trevignano in alternativa alla Sindaca uscente

Finalmente ci siamo!

Domenica alle 17 in via Tommaso Silvestri (Piazzetta dello Scambio) nel Centro Storico di Trevignano Romano, sveleremo il volto della squadra che mi accompagnerà in questa avventura elettorale.

Sarà anche l’occasione per parlare della città che vogliamo e del programma che intendiamo attuare!

Quindi… non mancate. Vi aspettiamo!

Federica Montanucci