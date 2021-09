CANALE MONTERANO: L’AMMINISTRAZIONE USCENTE PRESENTA IL SECONDO STEP DI “PROGETTO LOCALE”

BETTARELLI: “PRONTI A PROSEGUIRE SULLA STRADA DELLO SVILUPPO, DELLA LEGALITÀ E DEL SENSO DI COMUNITÀ.”

Sorpresa: lista unica, visto che non sono arrivate altre candidature.

Sorpresa a Canale Monterano, dove questa mattina l’Amministrazione uscente ha presentato in Comune la lista “Progetto Locale”, riedizione aggiornata della lista che portò nel 2016 Alessandro Bettarelli a diventare Sindaco. Lista unica, visto che non sono arrivate altre candidature.

“Siamo 13 persone – commenta a caldo Bettarelli – che, se i cittadini lo vorranno, si dedicheranno nei prossimi 5 anni ad amministrare al meglio delle loro possibilità Canale e Montevirginio.

Alle ore 12.00 di oggi, termine di scadenza per la presentazione delle liste, la nostra era l’unica lista depositata. Per l’ufficialità aspettiamo però che la Commissione Elettorale Circondariale espleti le funzioni di controllo e verifica dovute, poi comunicheremo ai cittadini membri e programma.”

“Progetto Locale – continua Alessandro Bettarelli – è un gruppo di cittadini formatosi nel 2016 con esperienze professionali, sociali e politiche differenti. Persone semplici, che vogliono mettersi a disposizione per risolvere i problemi quotidiani del paese, senza rinunciare a pianificare un futuro migliore per il proprio comune. Un gruppo di persone che da 5 anni lavora insieme su progetti e linee d’azione condivise, che quest’anno accoglie persone nuove, pronte a continuare su una linea comune che mette al centro del progetto termini come: sviluppo, lavoro, comunità, rispetto del territorio, tradizioni, buon vivere, qualità della vita, servizi sociali, economia locale, attenzione ai più deboli, rispetto degli altri. Noi siamo pronti, ma come diciamo da 5 anni ci servirà l’aiuto e il sostegno di tutti coloro lo vorranno: cittadini, associazioni, categorie produttive. Vogliamo continuare a migliorare il nostro paese e non potremo farlo senza l’aiuto della Comunità Canalese”.

Alessandro Bettarelli, 4 Settembre 2021