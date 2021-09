La “posta in gioco” alle elezioni amministrative di Bracciano, di Pietro Daminato

Il 3 e il 4 ottobre i cittadini di Bracciano, aventi diritto al voto, saranno chiamati ad eleggere il nuovo Sindaco. Un appuntamento di grande importanza, mai come in questa occasione la partecipazione al voto diventa fondamentale per offrire a Bracciano l’opportunità di un cambiamento di rotta, un salto di qualità sul modo di governare la città.

La “posta in gioco” è molto chiara: o ci sarà una nuova classe dirigente capace di avviare una fase di sviluppo sostenibile o ci sarà un declino verso una inevitabile decadenza. Occorre prendere coscienza di questo, la nostra cittadina si “gioca” la sua prospettiva futura!

L’attuale Amministrazione non ha saputo costruire le condizioni minime per progettare il futuro, per prospettare una identità ben precisa. Ha semplicemente gestito, peraltro in modo molto discutibile, l’ordinaria amministrazione. Troppo poco per stare al passo con i tempi. Il post pandemia impegna ancora di più le amministrazioni locali ad assumere ruoli propositivi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PRRN) che illustra i criteri di allocazione delle risorse deve trovare i comuni in grado di proporre progetti e proposte in sinergia con la Regione e con gli altri comuni del territorio.

Per fare questo serve una nuova classe dirigente, che possieda competenze e conoscenze, capace di essere un interlocutore credibile con gli altri soggetti di governo del territorio.

La città di Bracciano presenta delle potenzialità importanti che vanno però coltivate e alimentate, se lasciate fine a se stesse non produrranno di per sé il cambiamento necessario.

Vanno affrontate e risolte alcune grandi questioni non più rinviabili: il traffico, i trasporti urbani ed extra urbani, occorrerà dotarci di una rete di servizi alla persona diffusi sul territorio, un decentramento amministrativo che preveda la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione, la cura e il rispetto dell’ambiente.

In questi mesi ho avuto modo di seguire l’impegno di Marco Crocicchi candidato Sindaco della coalizione “IL CORAGGIO di Cambiare” nella” preparazione del Programma elettorale e ho potuto verificare che possiede ottime capacità di ascolto, e l’autorevolezza necessaria per guidare la rinascita della nostra Città.

E’ arrivato il tempo di fermare il declino di Bracciano, Bracciano deve essere più pulita, più accogliente, più sostenibile e più vivibile per tutti i suoi cittadini.

Pietro Daminato