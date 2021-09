Coronavirus, il bollettino di venerdì 3 settembre 2021: 6.735 nuovi casi e 58 decessi

Gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 3 settembre 2021. Gli aggiornamenti in diretta con i nuovi casi, i decessi, il numero dei ricoveri e i vaccinati

Ecco il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della salute di oggi venerdì 3 settembre 2021. Oggi si registrano 6.735 nuovi casi e 58 morti (per un totale di 129.410 vittime dall’inizio della pandemia). I tamponi sono 296.394 (3mila meno di ieri), con il tasso di positività stabile al 2,3%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 556 (+1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 137.025. Le persone dimesse o guarite sono in tutto 4.293.535 (+6.544).

Nel bollettino di ieri sono stati registrati 6761 nuovi casi di Covid su 293.067 tamponi (tasso di positività al 2,3%) e 62 morti, con in totale 4.205 ricoverati con sintomi Covid e 555 ricoverati in terapia intensiva.

Si continua a discutere di obbligo vaccinale, terza dose e green pass esteso. Rt in calo a 0,97. Attesa per il monitoraggio Iss sull’eventuale passaggio di altre regioni in zona gialla. In Sicilia (in giallo da lunedì 30 agosto) parametri ancora sopra le soglie.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ad oggi il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate prima e seconda dose sono 38.284.063 (il 70,88% della popolazione over 12). Il 60% dei giovani under 19 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid: si tratta di oltre 2 milioni e 700mila ragazzi. Ancora senza nemmeno una dosa 1,8 milioni. Il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, aveva indicato nelle scorse settimane l’obiettivo minimo del 60% di alunni vaccinati per il rientro a scuola in presenza e in sicurezza.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 3 settembre 2021

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia al 3 settembre

Attualmente positivi: 137.025

Deceduti: 129.410 (+58)

Dimessi/Guariti: 4.293.535 (+6.544)

Ricoverati: 4.720 (-40)

di cui in Terapia Intensiva: 556 (+1)

Tamponi: 84.928.897 (+296.394)

Totale casi: 4.559.970 (+6.735, +0,15%)

Coronavirus, il bollettino Covid del 3 settembre dalle regioni

I casi regione per regione. Viene riportato il numero totale di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia (compresi morti e guariti). La variazione indica i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 871.685: +647 casi (ieri +656) con 45.270 tamponi

Veneto 456.975: +637 casi (ieri +844) con 41.430 tamponi

Campania 447.098: +369 casi (ieri +461) con 17.591 tamponi

Emilia-Romagna 413.508: +721 casi (ieri +529) con 33.490 tamponi

Lazio 375.837: +430 casi (ieri +404) con 19.618 tamponi

Piemonte 373.307: +286 casi (ieri +255) con 28.600 tamponi

Sicilia 280.235: +1.348 casi (ieri +1.182) con 21.978 tamponi

Toscana 272.943: +525 casi (ieri +615) con 18.236 tamponi

Puglia 264.399: +338 casi (ieri +209) con 14.743 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 111.267: +138 casi (ieri +186) con 7.789 tamponi

Marche 111.082: +172 casi (ieri +224) con 2.746 tamponi

Liguria 110.269: +159 casi (ieri +168) con 7.260 tamponi

Abruzzo 79.404: +87 casi (ieri +152) con 7.002 tamponi

Calabria 78.670: +298 casi (ieri +324) con 3.846 tamponi

A. Bolzano 75.265: +71 casi (ieri +64) con 6.960 tamponi

Sardegna 72.910: +290 casi (ieri +268) con 8.322 tamponi

Umbria 62.071: +120 casi (ieri +131) con 6.007 tamponi

A. Trento 47.588: +120 casi (ieri +37) con 3.447 tamponi

Basilicata 29.118: +61 casi (ieri +39) con 1.060 tamponi

Molise 14.311: +26 casi (ieri +10) con 353 tamponi

Valle d’Aosta 12.028: +3 casi (ieri +3) con 646 tamponi

In Veneto nelle ultime 24 ore si registra ancora un numero importante di nuovi positivi: +637. Due le vittime. Continua a rimanere basso il tasso di occupazione degli ospedali: oggi sono 225 (-6) i ricoverati nelle are mediche, e 54 (-1) quelli nelle terapie intensive.

In Valle d’Aosta 3 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore su 265 casi testati. Sette i guariti. Scende il numero dei positivi attuali, sono 102, tutti in isolamento domiciliare.

In Toscana il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione segna 525 nuovi casi di coronavirus, su 9.069 tamponi molecolari e 9.167 antigenici rapidi. Due i decessi, 598 i guariti. Il tasso dei positivi raggiunge il 2,9% sul totale dei tamponi e l’8,3% in relazione ai nuovi soggetti controllati, mentre la pressione ospedaliera continua ad allentarsi. In effetti nell’ultima giornata i ricoverati scendono a 456 (cinque in meno rispetto a ieri), anche se si assiste a una nuova risalita a 59 dei pazienti in cura in terapia intensiva (tre in più).

Nel Lazio si registrano oggi 430 nuovi positivi (+26) su 7419 tamponi e 12.199 antigenici per un totale di 19.618 test. Si registrano inoltre 8 i decessi (+4) compresi i recuperi, 446 i ricoverati (-4), 67 le terapie intensive (+1) e 589 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%. I casi a Roma città sono a quota 201. Il monitoraggio settimanale conferma Rt in calo. Stabili dati su ospedalizzazione.

In Campania si registrano 369 nuovi positivi su 17.591 test esaminati, il tasso di incidenza scende al 2,09% rispetto il 2,44 di ieri. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, si registrano 25 ricoveri in intensiva (-1) e 347 in degenza (-16). Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi sono indicate cinque vittime, di cui due registrate nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti.

In Puglia 338 positivi su 14.743 test processati, con il tasso positività che sale al 2,2%. Gli attualmente positivi sono 4.383 di cui 228 ricoverati in area non critica covid e 20 in Terapia intensiva. Tre vittime. Il numero dei guariti sale a 253.299.

In Calabria 298 persone positive al coronavirus in più di ieri, secondo il dato del bollettino regionale. Ad oggi, sono stati eseguiti 1.094.643 tamponi, le persone risultate positive dall’inizio della pandemia sono 78.670.

