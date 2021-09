Carlo Cottarelli: “A inizio 2022 torneremo al Pil pre-Covid, spinta dal green pass”

Reddito di cittadinanza “giusto, ma introdotto male”. Legge Fornero “da aggiustare”. Nucleare? “Sacrosanto valutare”

CERNOBBIO – “Sono relativamente ottimista sul fatto che se non torneranno le chiusure dovute ai contagi allora l’Italia riuscirà a raggiungere, nel primo trimestre del 2022, lo stesso livello di Pil che aveva nel quarto trimestre 2019, l’ultimo pre Covid”. Carlo Cottarelli ha appena finito di moderare un panel al Forum Ambrosetti di Cernobbio con Nouriel Roubini, il profeta della crisi del 2008, e con il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz, quando tratteggia con Huffpost lo scenario che si prefigura per l’economia italiana. E sull’apertura del ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani al nucleare di quarta generazione, l’economista e presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici dice: “Ha detto una cosa sacrosanta: valutare. Non si può avere la preclusione al nucleare perché si chiama nucleare”.

Professore, l’Istat registra una crescita già acquisita del Pil per quest’anno pari al 4,7 per cento. Insomma la corsa per tornare ai livelli pre Covid accelera. Quando ci arriveremo?

Lo scenario è legato a molte incertezze perché è evidente che se si ricomincia con le chiusure allora si fa un passo indietro, non in avanti. Ma assumendo che le chiusure non ritorneranno sono relativamente ottimista sul fatto che l’Italia, nel primo trimestre del 2022, riesca a raggiungere il livello di Pil che aveva nel quarto trimestre del 2019, l’ultimo pre Covid.

Fino a che punto si può spingere la crescita quest’anno?

La mia previsione attuale è di un Pil intorno al 5,8%, vicini al 6 per cento.

Draghi invita a non esaltarsi troppo per il rimbalzo del secondo trimestre. Siamo cresciuti più di Germania e Francia – è il ragionamento – ma stiamo anche risalendo da un tonfo che l’anno scorso è stato molto più pesante per noi. Condivide questa impostazione?

Assolutamente sì. Io l’ho detto esattamente tre settimane fa e mi hanno definito uno iettatore. Siamo ancora in fase di rimbalzo: è del tutto ragionevole sostenere quello che ha detto Draghi. Noi potremmo davvero gridare al successo solo dopo aver raggiunto il livello di Pil che avevamo nell’ultimo trimestre del 2019 e se da lì in poi facciamo vedere che la crescita continua. Insomma dobbiamo aspettare ancora.

Dal premier arriva una spinta all’estensione dell’obbligo del green pass. Può aiutare a irrobustire la crescita?

Il green pass è qualcosa che viene dato a chi ha una minore probabilità di infettare gli altri. Sappiamo che anche chi è vaccinato può infettare, ma la possibilità è molto più bassa, quindi la logica direbbe che sei hai una minore probabilità di infettare gli altri puoi stare vicino agli altri. Poi tutto dipende dal luogo di lavoro.

Cioè?

Se è un luogo di lavoro in cui c’è un ampio distanziamento forse non c’è bisogno dell’obbligo. Ma nei luoghi di lavoro in cui c’è uno stretto contatto tra le persone è meglio se si è vaccinati e se c’è l’obbligo del green pass.

Nelle prossime settimane andrà definita l’agenda economica: ammortizzatori sociali, fisco, pensioni. Il Tesoro invita alla prudenza sull’utilizzo del deficit anche perché bisogna sempre mettere in conto che serviranno soldi se i contagi risaliranno. È meglio concentrare le risorse disponibili su una riforma o spalmarle un po’ su tutte?

Spalmare non serve a niente. Se si vuole ottenere qualcosa è meglio farlo per le priorità ed evitare di mettere soldi un po’ qui e un po’ là tanto per fare contenti tutti.

Veniamo ai contenuti delle riforme. Il premier ha annunciato che la prossima settimana arriverà la legge delega sul fisco. Da cosa bisogna partire?

La cosa su cui tutti i partiti sembrano d’accordo è evitare il forte salto che esiste tra il secondo e il terzo scaglione dell’Irpef, però bisogna trovare le risorse però farlo perché di per sé costa. Bisogna vedere cosa si può fare. Come ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco le risorse per ridurre le tasse non sono tante.

Il reddito di cittadinanza è di nuovo sotto accusa. Salvini e i renziani vogliono abolirlo, Pd e 5 stelle vogliono mantenerlo e al massimo ritoccarlo. Lei da che parte sta?

In tutti i Paesi europei c’è un reddito minimo garantito: non è scandaloso averlo introdotto, ma l’abbiamo introdotto male. Il reddito di cittadinanza va riformato e sulla rete di protezione tutto deve essere fatto in combinazione con una revisione completa di tutte le protezioni sociali, compresi gli ammortizzatori sociali.

A fine anno scade quota 100. A suo avviso è necessario intervenire sulle pensioni?

Qualche piccolo aggiustamento sicuramente va fatto perché la legge Fornero non era perfetta, ma i soldi sono ancora meno che per gli altri settori perché ne abbiamo già messo tanti per le pensioni. Le priorità sono altre: pubblica istruzione e sanità.

Le parole del ministro Cingolani sugli ambientalisti radical chic hanno generato polemiche su polemiche. Il modello Greta Thunberg è da archiviare?

Non avrei usato quelle parole, ma la sostanza del messaggio è che non si può combattere il riscaldamento globale, cioè il principale problema dell’umanità dei prossimi decenni, con gli slogan. Bisogna farsi trovare pronti con tutte le soluzioni tecnologiche che esistono.

A proposito di soluzioni, Cingolani ha detto chiaramente che bisogna valutare il nucleare di quarta generazione. Apriti cielo, ancora polemiche. Il nucleare è destinato a restare un tabù in Italia?

Il ministro ha detto una cosa sacrosanta: valutare. Se i rischi del nucleare di quarta generazione sono minori sarebbe assurdo non utilizzarlo. Non si può avere la preclusione al nucleare perché si chiama nucleare.

(RomaToday)