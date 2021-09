L’Italvolley femminile vola in semifinale agli Europei: la Russia schiantata per 3-0

Le ragazze di Mazzanti vincono in modo netto contro la Russia. Ora c’è attesa per la partita di venerdì che potrebbe portare le azzurre in finale di questi Europei.

L’Italia del volley vince e convince, secco 3 a 0 alla Russia e ora testa alla partita di venerdì contro l’Olanda.

Non c’è mai stata storia contro la Russia, primo set chiuso 25 a 20, secondo con un clamoroso 25 a 8 e terzo set a 25 a 15.

Sugli scudi la solita Paola Egonu, capace di realizzare anche l’ultimo punto che ha dato la definitiva vittoria alla Nazionale italiana.

C’è l’Olanda dunque sulla strada per la finale degli Europei dell’Italvolley, appuntamento per venerdì alle 20.

(RomaToday)