Il Singita di Fregene ha vinto il premio Best beach come miglior stabilimento balneare 2021

Annunciati i vincitori degli oscar delle spiagge italiane, organizzati dal portale di settore Mondo Balneare.

Eletti i migliori stabilimenti balneari d’Italia. Gli Oscar degli stabilimenti balneari del concorso “Best Beach” sono assegnati da sei anni da Mondo Balneare, portale di riferimento per il turismo in spiaggia, alle attività in riva al mare più innovative in termini di design, ristorazione e servizi.

Quest’anno il primo premio assoluto “Best Beach”, assegnato da una giuria di esperti, va al Singita Miracle Beach di Fregene. “Singita ha creato un nuovo modo di vivere la spiaggia – recitano le motivazioni di Mondo Balneare – fatto di libertà, emozioni, intrattenimento e tutela dell’ambiente, riuscendo anche a reinventarsi in questo complesso periodo pandemico, senza snaturarsi. Attraverso suggestivi rituali come il gong al tramonto, le selezioni musicali adatte a ogni momento della giornata e i contenuti artistici di qualità tra pittori, scultori, fotografi e performer, Singita riesce a trasformare ogni giorno una semplice giornata al mare in un sogno: una virtù che ha già portato lo stabilimento di Fregene a esportare il suo modello sulle spiagge di Ravenna e di Malta, e che anche la giuria di Best Beach ha deciso di premiare come esempio di valore per il settore balneare”.

Tra le centinaia di stabilimenti che si sono candidati sul sito bestbeach.it, il pubblico invece è stato chiamato a scegliere i vincitori delle categorie “Best Beach Design”, “Best Beach Bar” e “Best Italian Beach”: una sfida combattuta fino all’ultimo voto, fra le oltre duecentomila persone che si sono mobilitate per eleggere il loro stabilimento balneare preferito.

Nella categoria “Best Beach Design”, dedicata agli stabilimenti innovativi dal punto di vista dell’architettura e dell’arredamento, il primo premio va al Sabbia D’Oro Beach Club di Scanzano Jonico (Basilicata) con 2.768 voti. Seguono il Kamoke Beach di Rimini (Emilia-Romagna) con 783 voti e i Bagni 77 di Senigallia (Marche) con 772 voti.

Nella categoria “Best Beach Bar”, dove il pubblico doveva votare i migliori lidi specializzati in party, happy hour, ristorazione e cocktail, trionfa il Singita di Fregene (Lazio) con 10.823 voti, seguito dal Rilcado Beach di Chiatona (Puglia) con 8.250 voti e da La Roca Solarium Beach di Manfredonia (Puglia) con 7.899 voti.

Infine nella categoria “Best Italian Beach”, pensata per i più tradizionali stabilimenti balneari “all’italiana”, il primo premio va al Lido Baiadèra di Oliveri (Sicilia) con 18.891 voti. Sul podio anche il lido Cala San Giovanni di Polignano (Puglia) con 12.826 voti e l’Aloha Beach di Follonica con 5.665 voti.

La cerimonia di premiazione del concorso Best Beach si terrà il 14 ottobre.

L’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli del Comune di Fiumicino Erica Antonelli: “Un riconoscimento alla qualità e alla professionalità dei gestori dello stabilimento che da anni è rinomato e meta gettonatissima del litorale romano. Non a caso, al Singita è andato anche il premio come “Best beach bar” assegnato dagli utenti del portale”. “Siamo orgogliosi che questo riconoscimento sia arrivato ad un’attività del nostro territorio – commenta l’assessora – sul quale gli operatori hanno fatto grandi sforzi per affrontare questo periodo così difficile anche dal punto di vista economico. E la motivazione del premio sottolinea anche questo aspetto sottolineando come il Singita sia riuscito “anche a reinventarsi in questo complesso periodo pandemico, senza snaturarsi”. Una certificazione importante dell’impegno profuso specialmente durante le due ultime stagioni”.”Ai gestori e a tutte le persone che lavorano al Singita miracle beach le mie congratulazioni a nome di tutta l’amministrazione” conclude Antonelli.

